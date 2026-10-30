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Atp Parigi 2026, le teste di serie e gli italiani al sorteggio del tabellone

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Alle 19 è in programma il sorteggio del Paris Masters, l'ultimo Masters 1000 della stagione. Flavio Cobolli, che oggi farà gli esami strumentali dopo il ritiro a Vienna, guida la pattuglia italiana, completata da Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 2 all'8 novembre

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