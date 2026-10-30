Atp Parigi 2026, le teste di serie e gli italiani al sorteggio del tabellone
Alle 19 è in programma il sorteggio del Paris Masters, l'ultimo Masters 1000 della stagione. Flavio Cobolli, che oggi farà gli esami strumentali dopo il ritiro a Vienna, guida la pattuglia italiana, completata da Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 2 all'8 novembre
- Testa di serie numero 1
- Testa di serie numero 2
- Testa di serie numero 3
- Testa di serie numero 4
- Testa di serie numero 5
- Testa di serie numero 6
- Testa di serie numero 7
- Testa di serie numero 8
- Testa di serie numero 9
- Testa di serie numero 10
- Testa di serie numero 11
- Testa di serie numero 12
- Testa di serie numero 13
- Testa di serie numero 14
- Testa di serie numero 15
- Testa di serie numero 16
- Luciano DARDERI
- Lorenzo MUSETTI
- Matteo ARNALDI
- Matteo BERRETTINI