Da avversari a Vienna a compagni di doppio a Parigi. Matteo Berrettini e Flavio Cobolli faranno coppia nell'ultimo Masters 1000 stagionale, iscritti al tabellone di doppio. In attesa che Cobolli sciolga le riserve sulla partecipazione a Parigi, dopo il risentimento muscolare che in Austria l'ha costretto al ritiro in lacrime proprio contro Berrettini, i due romani sono stati sorteggiati nella parte bassa del tabellone e al primo turno incontrerebbero i brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos, teste di serie numero 8. Per Flavio e Matteo sarebbe il debutto in coppia, visto che non hanno mai giocato insieme nel circuito. In tabellone a La Défense ci sono anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, teste di serie numero 5, che affronteranno al primo turno i tedeschi Schnaitter/Wallner. Luciano Darderi, invece, giocherà al fianco di Ignacio Buse contro le wild card francesi Bonzi/Rinderknech.

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