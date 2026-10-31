Errani e Paolini vincono lo "spareggio" contro Mihalikova/Nicholls e si qualificano alle Wta Finals che si giocheranno a Indian Wells dall'8 novembre, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Prima, però, ci sarà la finale di Tokyo con Dabrowski/Stefani, in programma domenica

Sara Errani e Jasmine Paolini staccano il pass per le WTA Finals. La coppia azzurra ha conquistato la qualificazione al Master di fine anno superando in semifinale al WTA 500 di Tokyo il duo formato da Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls, in un vero e proprio spareggio per l'ultimo posto disponibile. Un successo netto, maturato con il punteggio di 6-4, 6-0 in un’ora e 16 minuti di gioco: dopo una prima fase di match lottata punto su punto, le azzurre hanno cambiato marcia nel finale del primo set, prendendo il largo nella seconda partita senza concedere nulla alle avversarie. Per il duo azzurro, protagonista negli Stati Uniti dall’8 novembre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, si tratta della terza partecipazione consecutiva alle WTA Finals, dopo le edizioni del 2024 e 2025 giocate a Riad. Il traguardo arricchisce ulteriormente la carriera di Sara Errani, che colleziona così la sua sesta presenza in carriera nella specialità, sommandosi alle tre partecipazioni al fianco di Roberta Vinci.