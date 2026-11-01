A La Défense Arena si gioca l'ultimo Masters 1000 della stagione, tappa conclusiva verso le Atp Finals di Torino. Due tornei, invece, nel circuito femminile che chiude lo swign asiatico a Chennai e Hong Kong. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Entra nel vivo il percorso che conduce ai grandi appuntamenti di tennis che assegneranno i titoli di fine stagione, tutti da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Da lunedì 2 a domenica 8 novembre saranno tre i tornei in diretta: il Rolex Paris Masters, ultimo Masters 1000 dell'anno e tappa conclusiva verso le Nitto ATP Finals di Torino - in diretta su Sky Sport - e i WTA 250 di Hong Kong e Chennai.
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Come seguire il Masters 1000 di Parigi
La squadra talent Sky Sport che commenterà i match sarà composta da Paolo Bertolucci, Fabio Colangelo, Raffaella Reggi e Marco Crugnola. L’inviato a Parigi sarà Paolo Aghemo. Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello. Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.
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Il tabellone del Masters 1000 di Parigi
La programmazione su Sky Sport e in streaming su NOW
Lunedì 2 novembre
- dalle 11 alle 22.30: prima giornata Masters 1000 Parigi su Sky Sport Tennis
- dalle 11 alle 20.30: prima giornata Masters 1000 Parigi su Sky Sport Uno
- ore 18.45: Studio Tennis su Sky Sport Tennis
Martedì 3 novembre
- dalle 11 alle 22.30: seconda giornata Masters 1000 Parigi su Sky Sport Tennis
- dalle 11 alle 17.30: seconda giornata Masters 1000 Parigi su Sky Sport Uno
- dalle 16.30 alle 21: seconda giornata Masters 1000 Parigi su Sky Sport Max
- ore 18.45: Studio Tennis su Sky Sport Tennis
Mercoledì 4 novembre
- dalle 11 alle 22.30: terza giornata Masters 1000 Parigi su Sky Sport Tennis
- dalle 11 alle 18: terza giornata Masters 1000 Parigi su Sky Sport Uno
- dalle 17.30 alle 21: terza giornata Masters 1000 Parigi su Sky Sport Max
- ore 18.45: Studio Tennis su Sky Sport Tennis
Giovedì 5 novembre
- dalle 11 alle 22.30: quarta giornata Masters 1000 Parigi su Sky Sport Tennis
- dalle 11 alle 18: quarta giornata Masters 1000 Parigi su Sky Sport Uno
- dalle 17.30 alle 21: quarta giornata Masters 1000 Parigi su Sky Sport Max
- ore 18.45: Studio Tennis su Sky Sport Tennis
Venerdì 6 novembre
- ore 9.30: quarto di finale/1 Wta Guangzhou su Sky Sport Tennis
- ore 11.30: quarto di finale/2 Wta Guangzhou su Sky Sport Tennis
- ore 14: quarto di finale/1 Masters 1000 Parigi su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno
- ore 16: quarto di finale/2 Masters 1000 Parigi su Sky Sport Tennis
- ore 18.45: Studio Tennis su Sky Sport Tennis
- ore 19: quarto di finale/3 Masters 1000 Parigi su Sky Sport Tennis
- ore 20.30: quarto di finale/4 Masters 1000 Parigi su Sky Sport Tennis
Sabato 7 novembre
- ore 7: semifinale/1 Wta Hong Kong su Sky Sport Tennis
- ore 9: semifinale/2 Wta Hong Kong su Sky Sport Tennis
- ore 13.30: semifinale/1 Wta Chennai su Sky Sport 259
- ore 14.15: Studio Tennis su Sky Sport Tennis
- ore 14.30: semifinale/1 Masters 1000 Parigi su Sky Sport Tennis
- ore 15.30: semifinale/2 Wta Chennai su Sky Sport 259
- ore 16.45: Studio Tennis su Sky Sport Tennis
- ore 17: semifinale/2 Masters 1000 Parigi su Sky Sport Tennis
Domenica 8 novembre
- ore 9: finale Wta Hong Kong su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno
- ore 14: finale Wta Chennai su Sky Sport 259
- ore 14.30: Studio Tennis su Sky Sport Tennis
- ore 15: finale Masters 1000 Parigi su Sky Sport Tennis