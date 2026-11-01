Sonego e Bellucci entrano in tabellone: sarà derby

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Atp Parigi, Sonego e Bellucci entrano in tabellone: si affronteranno al primo turno

atp parigi

Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci superano le qualificazioni e si affronteranno al primo turno a La Défense Arena. Diventano così sette gli italiani al via dell'ultimo Masters 1000 della stagione,  in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 2 all'8 novembre

Diventano sette gli italiani in tabellone al Masters 1000 di Parigi. Alla pattuglia azzurra si sono aggiunti Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego che hanno superato le qualificazioni. Compito più semplice per il lombardo che ha regolato l'argentino Tirante, n. 51 al mondo, con un doppio 6-4 in un'ora e 25 minuti. Il torinese, invece, ha impiegato quasi due ore e mezza per battere il paraguaiano Daniel Vallejo nel rematch della recente sfida di Vienna. Una partita combattuta, in cui Lorenzo ha dovuto annullare anche un match point nel dodicesimo gioco del terzo set. Adesso tra Bellucci e Sonego sarà derby al primo turno: i due italiani, infatti, sono stati accoppiati nello stesso match e si ritroveranno appena qualche mese dopo il confronto al Challenger di Cagliari, vinto da Bellucci in tre set. Chi vince sfiderà poi al secondo turno Rinderknech o Cerundolo. Dalle qualificazioni arriva anche il primo avversario di Luciano Darderi: è l'australiano Rinky Hijikata, n. 85 della classifica mondiale.

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