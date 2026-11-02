Si alza il sipario sul Paris Masters , da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 8 novembre. Cinque italiani subito in campo nel day-1 dell'ultimo Masters 1000 della stagione, sul cemento indoor de La Défense Arena. Alle 11 apriranno il programma Lorenzo Musetti e Luciano Darderi . Primo turno insidioso per il carrarino che affronterà Hubert Hurkacz, n. 28 al mondo. L'italoargentino, invece, se la vedrà con l'australiano Hijikata, proveniente dalle qualificazioni. Nel pomeriggio spazio a Matteo Arnaldi , contro il britannico Cameron Norrie, e al derby tra Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci , entrambi provenienti dalle qualificazioni. Tra le altre sfide di giornata, occhi puntati su Rafa Jodar, a caccia di punti importanti per le Atp Finals, contro il cileno Tabilo.

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