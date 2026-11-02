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Atp Parigi 2026, il programma di oggi: partite e orari

atp parigi

Inizia a Parigi l'ultimo Masters 1000 della stagione con cinque italiani subito in campo. Aprono il programma alle 11 Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, opposti a Hubert Hurkacz e Rinky Hijikata. Nel pomeriggio Matteo Arnaldi sfida il britannico Norrie, chiude il derby Bellucci-Sonego. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Si alza il sipario sul Paris Masters, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 8 novembre. Cinque italiani subito in campo nel day-1 dell'ultimo Masters 1000 della stagione, sul cemento indoor de La Défense Arena. Alle 11 apriranno il programma Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Primo turno insidioso per il carrarino che affronterà Hubert Hurkacz, n. 28 al mondo. L'italoargentino, invece, se la vedrà con l'australiano Hijikata, proveniente dalle qualificazioni. Nel pomeriggio spazio a Matteo Arnaldi, contro il britannico Cameron Norrie, e al derby tra Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci, entrambi provenienti dalle qualificazioni. Tra le altre sfide di giornata, occhi puntati su Rafa Jodar, a caccia di punti importanti per le Atp Finals, contro il cileno Tabilo.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 11: MUSETTI (Ita) vs Hurkacz (Pol)
  • a seguire: Tabilo (Chi) vs Jodar (Esp)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
  • a seguire - BELLUCCI (Ita) vs SONEGO (Ita)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11: DARDERI (Ita) vs Hijikata (Aus)
  • a seguire: Van Assche (Fra) vs Navone (Arg)
  • a seguire: Norrie (Gbr) vs ARNALDI (Ita)
  • a seguire: Simulcast Sky Sport Uno
  • ore 18.45: Studio Tennis
  • ore 19: Shapovalov (Can) vs Khachanov
  • non prima delle 20.30: Humbert (Fra) vs Van de Zandschulp (Ned)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA

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