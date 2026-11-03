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Atp Parigi, il programma di oggi: partite e orari

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A Parigi è il giorno di Matteo Berrettini e Novak Djokovic: il romano debutterà contro lo statunitense Nakashima, mentre Nole se la vedrà con Valentin Vacherot, reduce dal titolo a Basilea. Esordio anche per Shelton e il giovane francese Kouamé. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Seconda giornata al Masters 1000 di Parigi, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A La Défense è il giorno del debutto di Matteo Berrettini. Il romano, reduce dai quarti a Vienna, affronterà lo statunitense Brandon Nakashima, n. 14 del seeding. Sfida insidiosa, invece, per Novak Djokovic contro Valentin Vacherot, reduce dal trionfo all'Atp 500 di Basilea. Tra le altre sfide di giornata, grande attenzione sull'astro nascente francese Moise Kouamé, impegnato sul Centrale con Davidovich Fokina. In sessione serale spazio a Ben Shelton e Rafa Jodar. È il giorno dell'esordio anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro i tedeschi Schnaitter/Wallner. Tra le donne in campo Lucrezia Stefanini nel Wta 250 di Chennai. 

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 11: RUBLEV - ETCHEVERRY (Arg)
  • a seguire: NAKASHIMA (Usa) - BERRETTINI (Ita)
  • a seguire: PAUL (Usa) - RUNE (Den)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11: simulcast Sky Sport Uno
  • a seguire: DAVIDOVICH F. (Spa) - KOUAME (Fra)
  • a seguire: DJOKOVIC (Srb) - VACHEROT (Mon)
  • ore 19: SHELTON (Usa) - NORRIE (Gbr)
  • a seguire: RUUD (Nor) - JODAR (Spa)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 11.30: PARKS (Usa) - EALA (Phi)
  • a seguire: ZOLOTAREVA - STEFANINI (Ita)
  • a seguire: BOLELLI/VAVASSORI - SCHNAITTER/WALLNER
  • a seguire: BONZI (Fra) - FRITZ (Usa)

 

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA

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