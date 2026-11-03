A Parigi è il giorno di Matteo Berrettini e Novak Djokovic: il romano debutterà contro lo statunitense Nakashima, mentre Nole se la vedrà con Valentin Vacherot, reduce dal titolo a Basilea. Esordio anche per Shelton e il giovane francese Kouamé. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Seconda giornata al Masters 1000 di Parigi, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . A La Défense è il giorno del debutto di Matteo Berrettini . Il romano, reduce dai quarti a Vienna, affronterà lo statunitense Brandon Nakashima, n. 14 del seeding. Sfida insidiosa, invece, per Novak Djokovic contro Valentin Vacherot, reduce dal trionfo all'Atp 500 di Basilea. Tra le altre sfide di giornata, grande attenzione sull'astro nascente francese Moise Kouamé , impegnato sul Centrale con Davidovich Fokina. In sessione serale spazio a Ben Shelton e Rafa Jodar . È il giorno dell'esordio anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro i tedeschi Schnaitter/Wallner. Tra le donne in campo Lucrezia Stefanini nel Wta 250 di Chennai.

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