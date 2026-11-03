Avvio in salita per Novak Djokovic che perde il primo set al tiebreak contro il monegasco Vacherot. Il serbo ha chiesto anche l'intervento del fisioterapista per un problema alla spalla destra. L'incontro è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW: segui qui il risultato live

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