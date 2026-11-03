Atp Parigi, i risultati di oggi: Djokovic in campo con Vacherotatp parigi
Avvio in salita per Novak Djokovic che perde il primo set al tiebreak contro il monegasco Vacherot. Il serbo ha chiesto anche l'intervento del fisioterapista per un problema alla spalla destra. L'incontro è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW: segui qui il risultato live
Djokovic-Vacherot LIVE su Sky Sport Tennis
Atp Parigi, i principali risultati di oggi
- Rublev - Etcheverry (Arg) 4-6, 7-6, 6-7
- Borges (Por) - Kouamé (Fra) 6-3, 6-1
- Paul (Usa) - Rune (Den)
- Djokovic (Srb) - Vacherot (Mon)
- Bonzi (Fra) - Fritz (usa)
- Shelton (Usa) - Norrie (Gbr)
- Ruud (Nor) - Jodar (Esp)