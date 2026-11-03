Arrivato a Parigi dopo il trionfo a Vienna, Carlos Alcaraz ha parlato delle incertezze vissute nei mesi scorsi in seguito all'infortunio al polso: "Sono rimasto fuori a lungo e ci sono stati momenti in cui ho dubitato di me stesso. Mi chiedevo se sarei riuscito a colpire di nuovo il dritto al meglio, al 100% delle mie possibilità, se avrei sentito nuovamente il polso e se sarei tornato in salute"

Lo stop di quattro mesi, i dubbi sulle proprie condizioni fisiche, poi il rientro a New York e due tornei vinti negli ultimi 30 giorni. È stato un 2026 tra alti e bassi per Carlos Alcaraz, che si presenta a Parigi dopo il trionfo a Vienna e, soprattutto, con una ritrovata forma fisica. Lo spagnolo, però, ha dovuto fare i conti anche con le incertezze legate all'infortunio al polso, che l'ha tenuto fermo da aprile ad agosto. Un periodo lungo e difficile, durante il quale non sono mancati i dubbi: "Sono rimasto fuori per un lungo periodo, quindi ho avuto molto tempo per pensare e riflettere su ciò che provavo - ha ammesso Alcaraz in conferenza stampa - Ci sono stati momenti in cui ero sicuro che sarei tornato al mio massimo. Ma ci sono stati anche momenti in cui ho dubitato di me stesso, non lo nego. Mi chiedevo se sarei riuscito a colpire di nuovo il dritto al meglio, al 100% delle mie possibilità, se avrei sentito nuovamente il polso e se sarei tornato in salute. Avevo qualche dubbio. Quando sei circondato da grandi professionisti e ti fidi al 100% della tua squadra, però, direi che tornare è più facile".