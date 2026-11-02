Il 2 novembre 2026 Rafael Jodar è entrato per la prima volta in carriera tra i primi 10 al mondo. Un debutto da record per lo spagnolo che ha centrato questo traguardo appena 287 giorni dopo l'esordio nel circuito maggiore. Un dato che evidenzia la sua precocità, anche in confronto ai Big 3, Alcaraz e Sinner

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