Jodar nella top 10 ranking Atp 287 giorni dopo l'esordio: il confronto con i big
Il 2 novembre 2026 Rafael Jodar è entrato per la prima volta in carriera tra i primi 10 al mondo. Un debutto da record per lo spagnolo che ha centrato questo traguardo appena 287 giorni dopo l'esordio nel circuito maggiore. Un dato che evidenzia la sua precocità, anche in confronto ai Big 3, Alcaraz e Sinner
- Il primo anno nel circuito maggiore è stato straordinario per Rafael Jodar che in appena 287 giorni ha raggiunto la top 10 del ranking Atp;
- Era il 20 gennaio quando lo spagnolo debuttava nel tour con una vittoria agli Australian Open contro Rei Sakamoto. Il 2 novembre, invece, l'esordio tra i primi dieci al mondo. Nessuno ha impiegato così poco tempo nell'ascesa in classifica
- Jodar ha migliorato di quasi 200 giorni il precedente record che apparteneva a Gustavo Kuerten. Il tennista brasiliano, tre volte vincitore del Roland Garros, aveva impiegato 490 giorni tra il debutto nel circuito Atp e l'ingresso in top 10
- Gustavo Kuerten: 490 giorni
- Aaron Krickstein: 560 giorni
- Carlos Moya: 595 giorni
- Boris Becker: 623 giorni
- Michael Chang: 658 giorni
- Richard Krajicek: 679 giorni
- Marcos Baghdatis: 693 giorni
- Mats Wilander: 728 giorni
- Andy Murray: 728 giorni
- Stefanos Tsitsipas: 749 giorni
- Se Jodar ha centrato la top 10 in meno di un anno, discorso è il discorso per i Big Three. Federer, Nadal e Djokovic hanno infatti superato tutti i 1.000 giorni dalla loro debutto nel circuito prima di raggiungere la top 10;
- Il più rapido è stato Nole con 1.078 giorni. Poi Nadal a 1.092 giorni e, infine, Federer con 1.414 giorni
- Era aprile 2019 quando Jannik debuttava nel circuito maggiore a Budapest, battendo in tre set l'ungherese Valkusz. L'ingresso in top 10 è arrivato 924 giorni dopo: era il 1° novembre 2021 quando Sinner entrò per la prima volta nell'élite del tennis mondiale grazie alla semifinale all'Atp 500 di Vienna
- In totale 798 giorni impiegati da Carlitos tra l'esordio a febbraio 2020, sulla terra rossa di Rio de Janeiro, e l'ingresso in top 10 il 22 aprile 2022 dopo il trionfo a Barcellona
- C'è un record, però, che Jodar non è riuscito a battere per...una settimana. Lo spagnolo ha impiegato 217 giorni tra l'ingresso in top 100 e quello in top 10. È il secondo all-time: davanti a lui c'è solo Boris Becker;
- Un record finora inattaccabile quello del tedesco che raggiunse le prime dieci posizioni del ranking Atp soltanto 210 giorni dopo l'esordio tra i primi 100