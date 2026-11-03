Parigi saluta Monfils: "Au revoir leggenda"

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Monfils, addio al tennis all'Atp Parigi: il messaggio dei giocatori. VIDEO

la cerimonia
©Getty

Nel corso della 2^ giornata del Masters di Parigi, il pubblico francese ha reso omaggio a Gael Monfils, che a 40 anni ha lasciato il tennis giocato. Un saluto emozionato da parte di 'La Monf', a cui è anche arrivato un videomessaggio da tanti colleghi. Tra questi Federer, Nadal, Djokovic, Wawrinka e Jannik Sinner: "Ci mancherai tanto, anche fuori dal campo. Sono un tuo fan, ci mancherai", ha detto l'italiano. Guarda il VIDEO. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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