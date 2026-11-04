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Atp Parigi, il programma di oggi: partite e orari

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È un super mercoledì al Masters 1000 di Parigi, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Riflettori puntati sulla sfida tra Sascha Zverev e Lorenzo Musetti, tra gli italiani in campo anche Matteo Berrettini e Mattia Bellucci. Debuttano, inoltre, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, torna in campo Djokovic

RISULTATI LIVE

Terza giornata al Masters 1000 di Parigi, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un super mercoledì di tennis con tre italiani protagonisti a La Défense Arena. Riflettori puntati soprattutto sul big match di Lorenzo Musetti, impegnato contro il n. 1 al mondo Alexander Zverev. In campo anche Matteo Berrettini e Mattia Bellucci, in una doppia sfida Italia-Francia. Il romano, reduce dalla prima vittoria in carriera nel torneo parigino, se la vedrà con Ugo Humbert; il lombardo, invece, sfiderà Arthur Rinderknech. Sarà, inoltre, il giorno del debutto di Carlos Alcaraz contro Alex Michelsen, torna in campo anche Novak Djokovic.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 11: HALYS (Fra) - TIAFOE (Usa)
  • non prima delle 13.30: ZVEREV (Ger) - MUSETTI (Ita)
  • a seguire: DJOKOVIC (Srb) - HIJIKATA (Aus

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11: BELLUCCI (Ita) - RINDERKNECH (Fra)
  • a seguire: VAN ASSCHE (Fra) - TIEN (Usa)
  • a seguire: BUSE (Per) - MEDVEDEV
  • ore 19: MICHELSEN (Usa) - ALCARAZ (Spa)
  • a seguire: FILS (Fra) - MACHAC (Cze)

SKY SPORT MAX (206)

  • dalle 17.30: BOLELLI/VAVASSORI - CASH/NAKASHIMA
  • a seguire: BERRETTINI (Ita) - HUMBERT (Fra)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA

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