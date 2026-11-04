Musetti-Zverev all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streamingatp parigi
La prima partita di Sascha Zverev da n. 1 al mondo sarà con un italiano: il tedesco sfiderà Lorenzo Musetti per la sesta volta in carriera, la prima dell'anno. Il match (non prima delle 13.30 sul Centrale) sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Sfida di prestigio al Masters 1000 di Parigi per Lorenzo Musetti. Dopo il successo all'esordio su Hubert Hurkacz, il carrarino affronta Alexander Zverev, alla prima partita da numero 1 al mondo. In palio un posto negli ottavi di finale. Il match (in programma sul Centrale non prima delle 13.30) sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.
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Musetti-Zverev, tutti i precedenti
Tra Zverev e Musetti ci sono cinque precedenti: il bilancio complessivo è 3-2 per il carrarino che ha vinto tre partite di fila con il tedesco, tra il 2024 e il 2025. L'ultimo confronto risale a un anno fa sul cemento indoor di Vienna: vinse Zverev in due set. Di seguito tutti i confronti
- 2025 - Vienna (SF): Zverev b. Musetti 6-4, 7-5
- 2025 - Roma (QF): Musetti b. Zverev 7-6, 6-4
- 2024 - Vienna (QF): Musetti b. Zverev 2-6, 7-6, 6-4
- 2024 - Olimpiadi (QF): Musetti b. Zverev 7-5, 7-5
- 2022 - Madrid (R16): Zverev b. Musetti 6-3, 1-0 ret.