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Musetti-Zverev all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streaming

atp parigi

La prima partita di Sascha Zverev da n. 1 al mondo sarà con un italiano: il tedesco sfiderà Lorenzo Musetti per la sesta volta in carriera, la prima dell'anno. Il match (non prima delle 13.30 sul Centrale) sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

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Sfida di prestigio al Masters 1000 di Parigi per Lorenzo Musetti. Dopo il successo all'esordio su Hubert Hurkacz, il carrarino affronta Alexander Zverev, alla prima partita da numero 1 al mondo. In palio un posto negli ottavi di finale. Il match (in programma sul Centrale non prima delle 13.30) sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

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Musetti-Zverev, tutti i precedenti

Tra Zverev e Musetti ci sono cinque precedenti: il bilancio complessivo è 3-2 per il carrarino che ha vinto tre partite di fila con il tedesco, tra il 2024 e il 2025. L'ultimo confronto risale a un anno fa sul cemento indoor di Vienna: vinse Zverev in due set. Di seguito tutti i confronti

  • 2025 - Vienna (SF): Zverev b. Musetti 6-4, 7-5
  • 2025 - Roma (QF): Musetti b. Zverev 7-6, 6-4
  • 2024 - Vienna (QF): Musetti b. Zverev 2-6, 7-6, 6-4
  • 2024 - Olimpiadi (QF): Musetti b. Zverev 7-5, 7-5
  • 2022 - Madrid (R16): Zverev b. Musetti 6-3, 1-0 ret.

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