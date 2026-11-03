L'Atp ha pubblicato una lunga lettera del tennista tedesco in cui racconta le difficoltà affrontate nel cammino fino al n. 1 al mondo: "Convivere con il diabete mi ha fatto maturare un po' prima. È bello dimostrare a tutti che si possono realizzare i propri sogni, anche convivendo con questa malattia. E se in futuro ci sarà un altro numero 1 del mondo con il diabete, sarò la persona più felice del mondo"

"Nessuna parola può descrivere davvero quest'anno". Inizia così la lunga lettera che Alexander Zverev ha dedicato a se stesso, pubblicata dall'Atp per celebrare la conquista del primo posto nel ranking mondiale. Un viaggio tra i ricordi del tennista tedesco, che ripercorre soprattutto le difficoltà affrontate nel corso della carriera, a partire dalla convivenza con il diabete di tipo 1. " È fantastico che si possano realizzare i propri sogni, anche con il diabete" scrive Zverev, che, come rivelato in un post su Instagram, aveva scoperto di essere diabetico il 2 novembre 2001, quando aveva appena 4 anni. Una data speciale, destinata a segnare la sua vita e quella della sua famiglia: proprio il 2 novembre, infatti, i suoi genitori si erano sposati nel 1984 e, il 2 novembre 2026, il tedesco è diventato per la prima volta numero 1 al mondo, il trentesimo tennista nella storia a raggiungere questo traguardo. Tra i passaggi più toccanti della lettera c'è quello dedicato alla mamma Irina , figura fondamentale nel suo percorso umano e sportivo: "La persona più importante della mia vita e della mia carriera tennistica è sempre stata mia mamma Irina. Quando mi è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, a 4 anni, mia madre disse: 'Va bene, potrà comunque giocare a tennis. Potrà comunque realizzare i suoi sogni'. Qualunque ostacolo mi si fosse presentato davanti, lei non avrebbe permesso a niente di fermarmi ".

Zverev ha voluto lanciare un messaggio a tutte le persone e le famiglie che convivono con il diabete: si possono raggiungere traguardi importanti anche con questa malattia. "Essere diventato numero 1 del mondo ha un'importanza enorme per tante persone che convivono con il diabete, proprio come me - ha aggiunto - Non si tratta di me. È bello poter dimostrare a tutti che si possono davvero realizzare i propri sogni, anche convivendo con questa malattia . Sì, con il diabete bisogna maturare prima e prendersi un po' più cura di sé stessi. Ma tutto è possibile e si può vivere una vita piena e soddisfacente. Sono orgoglioso, da diabetico di tipo 1, di poterlo dimostrare alle famiglie che affrontano questa malattia. E se in futuro ci sarà un altro numero 1 del mondo con il diabete, sarò la persona più felice del mondo ".

La lettera integrale di Zverev

"Nessuna parola può descrivere davvero quest'anno

Due titoli del Grande Slam, innumerevoli ricordi e oggi mi sono svegliato da numero 1 del mondo. È qualcosa di davvero speciale. Poter provare cosa significhi essere in cima al mondo è incredibile. Nel corso della mia carriera ho avuto la possibilità di vincere molti tornei importanti. Ma avere il numero 1 accanto al mio nome è una sensazione talmente speciale che è impossibile da descrivere.

Più di quattro anni fa ho raggiunto per la prima volta il numero 2 del mondo. A volte bisogna saper aspettare le cose più belle della vita. Posso solo dire di essere grato, soprattutto a tutte le persone che mi hanno aiutato lungo il percorso.

Molti parlano di mio padre, Alexander Sr., che è anche il mio allenatore, e di mio fratello Mischa, che è stato tra i primi 25 giocatori del mondo. Entrambi hanno avuto un ruolo molto importante nella mia carriera e credo che il motivo per cui così tante persone li conoscano sia che vengono mostrati più spesso in televisione, sugli spalti o mentre mi allenano in campo durante gli allenamenti.

Ma la verità è che la persona più importante della mia vita, e della mia carriera tennistica, è sempre stata mia madre, Irina. È stata lei a insegnarmi a giocare a tennis. È stata la mia prima allenatrice. Quando sono nato, Mischa aveva quasi dieci anni e, quando sono diventato abbastanza grande per praticare sport, mio padre viaggiava con lui per accompagnarlo nei tornei giovanili e aiutarlo a realizzare i suoi sogni. Così, mentre tutti mi sostenevano, ero soprattutto io e mia madre a casa, e facevamo tutto insieme. E non soltanto per quanto riguarda il tennis.

Quando avevo quattro anni mi è stato diagnosticato il diabete di tipo 1. In quel momento mia madre disse: "Va bene, potrà comunque giocare a tennis. Potrà comunque realizzare i suoi sogni". Qualunque ostacolo mi si fosse presentato davanti, lei non avrebbe permesso a niente di fermarmi. Non voglio dire che convivere con il diabete di tipo 1 mi abbia aiutato nella carriera tennistica o, più in generale, nella vita. Ma sicuramente mi ha fatto maturare un po' prima di quanto probabilmente avrei fatto se non ne avessi sofferto.

Ricordo ancora quando andavo a scuola, a sei anni, e dovevo gestire da solo il diabete per diverse ore ogni giorno. È lì che inizi a capire che devi farti le iniezioni, misurare la glicemia quando mangi e occuparti di tutte queste cose. Sono stati i primi momenti in cui ho capito che dovevo assumermi la responsabilità della mia salute, qualcosa a cui la maggior parte dei bambini non deve pensare. A quell'età non conoscevo il motivo di quello che facevo, sapevo soltanto che era importante farlo. In realtà, penso che sia molto più difficile per i genitori, perché per loro è uno shock entrare nello studio di un medico e sentirsi dire che il proprio figlio ha il diabete e dovrà conviverci per il resto della vita.

I medici iniziano a spiegare ai genitori che alcune cose non saranno possibili per il loro bambino e che praticare determinate attività, come lo sport, potrebbe non essere la scelta migliore. Mia madre mi faceva uscire dalla stanza durante quelle conversazioni, perché non voleva che sentissi quello che stava succedendo. Ma lei non ha mai accettato quei limiti e ha fatto tutto ciò che era in suo potere per aiutarmi a realizzare i miei sogni. Per questo motivo non ho mai davvero dubitato di poter raggiungere qualsiasi obiettivo. E lo devo alla presenza di una madre molto forte al mio fianco. Inoltre, è stata anche la mia allenatrice di tennis fino ai 16 anni.

Una cosa che credo mi abbia aiutato è che non mi sono mai considerato diverso dagli altri. Ci sono state situazioni in cui cercavo di nascondere un po' il diabete, perché non volevo farmi le iniezioni davanti agli altri bambini. Mi vergognavo un po'. All'inizio ero piuttosto insicuro riguardo alla malattia, soprattutto nei miei primi anni nel circuito. Cercavo di nasconderla e non volevo che molti giocatori lo sapessero. La realtà è che credo che ormai tutti i giocatori del mondo ne fossero già a conoscenza, perché non era qualcosa che riuscivo a tenere nascosto. Come avrei potuto farlo, se trascorro circa 40 settimane all'anno insieme a quelle persone?

Tutto è cambiato quando mi sono infortunato alla caviglia al Roland Garros nel 2022. Avevo molto tempo a disposizione e ho iniziato a riflettere su tante cose. Per esempio, mi è venuto in mente che sicuramente ci fossero bambini nella stessa situazione in cui mi trovavo io vent'anni fa. Bambini che dovevano affrontare le stesse difficoltà che avevo vissuto da piccolo a causa del diabete.

Ed è proprio questo che mi ha spinto a creare la Alexander Zverev Foundation. Quando l'abbiamo lanciata, ho deciso di parlare pubblicamente del mio diabete e sono davvero felice di averlo fatto. Attraverso la fondazione possiamo aiutare migliaia di bambini ogni anno, fornendo loro i farmaci necessari e assicurandoci semplicemente che possano sopravvivere. Sono privilegiato a trovarmi in una posizione che mi permette di fare la differenza ed è un piacere per me fare tutto ciò che è in mio potere per riuscirci.

Agli Australian Open di quest'anno ho perso una combattuta semifinale contro Carlos Alcaraz, durata quasi cinque ore e mezza. Curiosamente, nonostante la sconfitta, ero comunque piuttosto soddisfatto. Entrambi abbiamo dato tutto e ho avuto la sensazione che avessimo giocato una partita di altissimo livello. Stavo giocando nel modo giusto, cercando di vincere. Sapevo che, continuando a lavorare sugli aspetti del mio gioco che avevo mostrato in quella partita, avrei avuto le mie occasioni nel corso della stagione. Ed è esattamente quello che è successo.

Ho vinto il mio primo titolo del Grande Slam al Roland Garros, uno dei miei grandi obiettivi. E subito dopo ho iniziato a pensare a come diventare numero 1 del mondo. È una situazione particolare, a causa dell'infortunio di Jannik. Non è questo il modo in cui vorresti raggiungere la vetta del tennis. Idealmente, vorresti diventare numero 1 del mondo quando tutti sono in salute e giocano al meglio. Ma ora sono qui: sono il numero 1 del mondo.

Soprattutto, sento che il fatto di essere diventato numero 1 del mondo ha un'importanza enorme per tante persone che convivono con il diabete, proprio come me. Non si tratta di me. È bello poter dimostrare a tutti che si possono davvero realizzare i propri sogni, anche convivendo con questa malattia. Sì, con il diabete bisogna maturare prima e prendersi un po' più cura di sé stessi. Ma tutto è possibile e si può vivere una vita piena e soddisfacente.

Sono orgoglioso, da diabetico di tipo 1, di poterlo dimostrare alle famiglie che affrontano questa malattia. E se in futuro ci sarà un altro numero 1 del mondo con il diabete, sarò la persona più felice del mondo".