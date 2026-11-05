È il giorno degli ottavi di finale al Masters 1000 di Parigi , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Due gli italiani in campo: Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini . Il carrarino, che viene dalla super vittoria contro il numero 1 al mondo Zverev in due set, affronterà il francese Luca Van Assche , numero 47 del ranking e reduce dal successo contro Learner Tien. Il match è in programma come 3° incontro dalle 11 sul Centrale. Alle 19, invece, i riflettori saranno tutti sulla sfida tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz . Sarà il 5° confronto tra i due, con lo spagnolo - che viene da 6 vittorie consecutive - che guida per 3-1 nei precedenti. Nel circuito Wta, invece, si giocano gli ottavi nel '250' di Chennai: Lucrezia Stefanini sfida Simona Waltert .

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