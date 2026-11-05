Atp Parigi, il programma di oggi: partite e orariatp parigi
Giovedì dedicato agli ottavi di finale a Parigi. Super sfida tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz. Torna in campo anche Lorenzo Musetti contro il francese Van Assche. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
È il giorno degli ottavi di finale al Masters 1000 di Parigi, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Due gli italiani in campo: Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Il carrarino, che viene dalla super vittoria contro il numero 1 al mondo Zverev in due set, affronterà il francese Luca Van Assche, numero 47 del ranking e reduce dal successo contro Learner Tien. Il match è in programma come 3° incontro dalle 11 sul Centrale. Alle 19, invece, i riflettori saranno tutti sulla sfida tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz. Sarà il 5° confronto tra i due, con lo spagnolo - che viene da 6 vittorie consecutive - che guida per 3-1 nei precedenti. Nel circuito Wta, invece, si giocano gli ottavi nel '250' di Chennai: Lucrezia Stefanini sfida Simona Waltert.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201) fino alle 18
- ore 11 - Atp Parigi: Paul (Usa) vs Halys (Fra)
- a seguire - Atp Parigi: Shelton (Usa) vs Rinderknech (Fra)
- a seguire - Atp Parigi: MUSETTI (Ita) vs Van Assche (Fra)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11 - Simulcast Sky Sport Uno
- a seguire - Simulcast Sky Sport Max
- non prima delle 14 - Atp Parigi: Hijikata (Aus) vs Etcheverry (Arg)
- a seguire - Atp Parigi: Borges (Por) vs Buse (Per)
- ore 18.40 - Studio Tennis
- ore 19 - Atp Parigi: BERRETTINI (Ita) vs Alcaraz (Esp)
- a seguire - Atp Parigi: Fils (Fra) vs Fritz (Usa)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 10.30 - Wta Chennai: Uchjma (Jpn) vs Linette (Pol)
- a seguire - Wta Chennai: Waltert (Svi) vs STEFANINI (Ita)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Uno
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
- a seguire - Atp Parigi: Struff (Ger) vs Ruud (Nor)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA