Atp Parigi, i risultati di oggi: Shelton e Paul ai quarti

Gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi si sono aperti con la vittoria di Paul (ancora in corsa per un posto alle Finals) su Halys e quella di Shelton su Rinderknech. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Tommy Paul continua a sognare le Atp Finals. L'americano ha battuto senza grandi problemi il francese Quentin Halys (che al 2° turno aveva eliminato la testa di serie numero 7 Tiafoe) per 7-6, 6-4. Con questa vittoria, Paul conquista così i quarti di finale, ma per qualificarsi per Torino ha bisogno di raggiungere almeno la finale in quel di Parigi. Al prossimo turno, la testa di serie numero 12 se la vedrà contro il connazionale Ben Shelton, che ha avuto la meglio su Arthur Rinderknech per 3-6, 6-4, 7-6, al termine di una partita molto equilibrata e comandata dai servizi.