Matteo Berrettini si ritira per infortunio dall'Atp Parigi: saltano gli ottavi con Alcaraz
Matteo Berrettini ha annunciato il suo ritiro dal Masters 1000 di Parigi tramite una storia su Instagram. Il romano avrebbe dovuto giocare stasera contro Carlos Alcaraz, seconda testa di serie del seeding, negli ottavi di finale. "Il dolore al braccio che mi porto dietro da qualche giorno non mi permetterà di scendere in campo", scrive Berrettini. Nei prossimi giorni sono previsti gli esami strumentali per capire meglio di cosa si tratti
Il cammino di Berrettini a Parigi prima del ritiro
1° turno: vittoria in rimonta al termine di una grande battaglia contro lo statunitense Brandon Nakashima con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6. Nel tie-break decisivo, quello del terzo set, Berrettini ha cancellato due match point all'avversario.
Ottavi di finale: vittoria di spessore contro il padrone di casa francese Ugo Humbert in due set, chiusi con il punteggio di 7-6, 7-5. Questo successo gli aveva garantito l'accesso tra gli ultimi 16 del torneo per la prima volta in carriera
I problemi fisici di Berrettini nel 2026
Prima del problema al gomito destro che ha costretto Berrettini a dare forfait in vista dell'impegno contro Alcaraz a Parigi, la sua stagione è stata condizionata da problemi ai muscoli obliqui (addominali) e all'anca.
- Gennaio 2026, infortunio agli obliqui: Berrettini ha rinunciato all’Australian Open poco prima di esordire contro Alex de Minaur spiegando di non essere nelle condizioni di sostenere un incontro al meglio dei cinque set.
- Giugno 2026, infortunio all’anca: problema avvertito al Roland Garros durante il quarto di finale tutto azzurro contro Matteo Arnaldi. Lì il tennista romano ha cominciato a sentire dolore mentre serviva, poi nel corso del match il problema è peggiorato costringendolo al ritiro sul 7-5, 5-2 per l'avversario. Gli esami successivi non hanno evidenziato lesioni muscolari significative consentendogli di rientrare per Wimbledon.
- Estate 2026, persistenza del dolore cronico all’anca: dopo il ritorno a Wimbledon, il fastidio all'anca è rimasto e lo ha costretto a fermarsi nuovamente saltando buona parte della stagione estiva (Gstaad e Kitzbuhel). Non è stata ufficializzata una diagnosi precisa in quel caso ma si è parlato di scelta di programmazione.
Alcaraz ai quarti senza giocare
Carlos Alcaraz beneficia del ritiro di Berrettini e avanza senza giocare ai quarti di finale dell'ultimo Masters 1000 della stagione. Al prossimo turno lo spagnolo testa di serie n.2 affronterà il vincente del match tra Arthur Fils e Taylor Fritz. Si tratta del secondo quarto di finale raggiunto da Alcaraz nel 1000 francese, torneo nel quale non è mai andato oltre, dopo quello del 2022 quando era stato costretto a ritirarsi per infortunio durante il match contro Holger Rune. Fin qui i campi veloci di Parigi non hanno mai portato troppa fortuna ad Alcaraz, che punta a vincere il torneo per la prima volta.
Alcaraz rivela: 'Ho avuto paura di non tornare più al mio livello'Vai al contenuto
Ritiro Berrettini, il messaggio sui social
Questo il messaggio pubblicato sulle storie Instagram di Matteo Berrettini: "Ciao a tutti, purtroppo il dolore al braccio che mi porto dietro da qualche giorno non mi permetterà di scendere in campo stasera. Nei prossimi giorni farò tutti gli accertamenti necessari per capire meglio di che si tratta. Grazie a tutti per il sostegno e l’affetto che mi dimostrate ogni giorno in campo e fuori!"