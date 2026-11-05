Prima del problema al gomito destro che ha costretto Berrettini a dare forfait in vista dell'impegno contro Alcaraz a Parigi, la sua stagione è stata condizionata da problemi ai muscoli obliqui (addominali) e all'anca.

- Gennaio 2026, infortunio agli obliqui: Berrettini ha rinunciato all’Australian Open poco prima di esordire contro Alex de Minaur spiegando di non essere nelle condizioni di sostenere un incontro al meglio dei cinque set.

- Giugno 2026, infortunio all’anca: problema avvertito al Roland Garros durante il quarto di finale tutto azzurro contro Matteo Arnaldi. Lì il tennista romano ha cominciato a sentire dolore mentre serviva, poi nel corso del match il problema è peggiorato costringendolo al ritiro sul 7-5, 5-2 per l'avversario. Gli esami successivi non hanno evidenziato lesioni muscolari significative consentendogli di rientrare per Wimbledon.

- Estate 2026, persistenza del dolore cronico all’anca: dopo il ritorno a Wimbledon, il fastidio all'anca è rimasto e lo ha costretto a fermarsi nuovamente saltando buona parte della stagione estiva (Gstaad e Kitzbuhel). Non è stata ufficializzata una diagnosi precisa in quel caso ma si è parlato di scelta di programmazione.