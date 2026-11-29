Finale Coppa Davis, le foto di Italia-Spagna a Bologna in diretta
Il pre-show di Alfa, la partecipazione del pubblico di Bologna durante l’esecuzione dell'inno di Mameli e l’abbraccio tra Cobolli e Alcaraz: sono alcuni dei momenti che hanno scandito il pre della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna. Nella nostra fotogallery, gli scatti più belli e il racconto della finale di Bologna, iniziata con il primo singolare tra Musetti e Jodar
- Ad aprire l'evento, in attesa della finale, è stato il pre-show di Alfa. Il cantautore genovese è stato protagonista di una performanca di oltre 20 minuti davanti al pubblico della BolognaFiere Arena, proponendo alcuni dei suoi brani più amati.
- Il boato del pubblico per l'ingresso in campo delle formazioni, poi le squadre schierate per l'esecuzione degli inni nazionali. Per primo è risuonato quello spagnolo, la Marcha Real, uno dei soli quattro inni al mondo a non avere un testo ufficiale
- Il team Spagna: da sinistra il capitan David Ferrer, poi Marcel Granollers, Pedro Martinez, Daniel Merida, Rafael Jodar e Carlos Alcaraz
- Gli azzurri abbracciati durante l'esecuzione dell'inno di Mameli, intonato a gran voce anche dal pubblico della BolognaFiere Arena
- Uno dei momenti più belli del pre partita: l'abbraccio a rete tra Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli durante lo scambio dei gagliardetti. Saranno loro i protagonisti del secondo singolare
- Si parte con il primo singolare: Lorenzo Musetti contro Rafael Jodar
- La partenza è ottima di Musetti che in avvio esprime un tennis di alto livello, conquistando il break nel quarto gioco. Lorenzo sfiora anche il 5-1, ma non sfrutta tre palle break consecutive da 0-40
- L'incitamento della panchina azzurra per Musetti: tutti in piedi a ogni punto vinto
- Nel momento chiave del primo set, però, arriva il passaggio a vuoto del carrarino e Jodar rientra nel match. Manca l'aiuto del servizio a Lorenzo e si ritrova sotto 0-40: salva le prime due palle break, ma sulla terza commette un doppio fallo.
- Momenti di apprensione per Jodar sul 5-6, 30-30. Durante uno scivolamento laterale verso destra, il madrileno ha avvertito un fastidio alla caviglia e si è subito accasciato a terra. Il giocatore ha quindi richiesto un medical time-out per ricevere le cure necessarie e una fasciatura nella zona dolorante. Il match è ripreso dopo una pausa di circa sette minuti.
- Il primo set da solo dura un'ora e 21 minuti, vinto da Jodar al tiebreak. Un parziale giocato ad altissimo livello di entrambi, ma lo spagnolo è riuscito a fare la differenza alzando la qualità in modo esponenziale al tiebreak