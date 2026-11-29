Il pre-show di Alfa, la partecipazione del pubblico di Bologna durante l’esecuzione dell'inno di Mameli e l’abbraccio tra Cobolli e Alcaraz: sono alcuni dei momenti che hanno scandito il pre della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna. Nella nostra fotogallery, gli scatti più belli e il racconto della finale di Bologna, iniziata con il primo singolare tra Musetti e Jodar

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