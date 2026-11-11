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Atp Finals, giovedì il sorteggio: fasce, partecipanti e come funziona

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Giovedì alle ore 12 è in programma il sorteggio delle Atp Finals 2026 a Torino. Zverev e Alcaraz le prime due teste di serie, Cobolli in terza fascia così come Bolelli/Vavassori in doppio. Ecco tutto quello che c'è da sapere in vista della definizione dei gironi del torneo dei Maestri. Le Atp Finals dal 15 al 22 novembre in diretta su Sky e in streaming su NOW

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