Atp Finals, giovedì il sorteggio: fasce, partecipanti e come funziona
Giovedì alle ore 12 è in programma il sorteggio delle Atp Finals 2026 a Torino. Zverev e Alcaraz le prime due teste di serie, Cobolli in terza fascia così come Bolelli/Vavassori in doppio. Ecco tutto quello che c'è da sapere in vista della definizione dei gironi del torneo dei Maestri. Le Atp Finals dal 15 al 22 novembre in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Giovedì 12 novembre alle ore 12 a Torino è in programma il sorteggio delle Atp Finals 2026
- Gli 8 Maestri sono divisi come sempre in quattro fasce da due giocatori ciascuna
- Verranno sorteggiati due gironi da quattro giocatori ciascuno (uno per ogni fascia): i primi due si qualificano per la semifinale
- Fascia 1
- Fascia 1
- Fascia 2
- Fascia 2
- Fascia 3
- Fascia 3
- Fascia 4
- Fascia 4
- Prima: Heliovaara/Patten e Harrison/Skupski
- Seconda: Granollers/Zeballos e Arevalo/Pavic
- Terza: BOLELLI/VAVASSORI e Arribage/Olivetti
- Quarta: Krawietz/Puetz e Luz/Matos
- Il grande spettacolo del tennis mondiale in diretta su Sky e in streaming su NOW con le Nitto ATP Finals, l'atto conclusivo della stagione, in programma alla Inalpi Arena di Torino.
- Su Sky Sport tutti i match di singolare e di doppio live, con una copertura editoriale completa: da domenica 15 a domenica 22 novembre, oltre 12 ore di diretta al giorno, dalle 11 alle 23, per vivere ogni sfida, ogni emozione e tutti i momenti decisivi dell'evento che assegna l'ultimo grande titolo dell'anno.