Lo spagnolo in conferenza stampa è tornato a parlare della decisione di avere solo suo padre come membro del team e ha fatto il punto sulla sua prima stagione a livello Atp chiusa con l'eliminazione alle Atp Finals. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La prima stagione nel circuito Atp di Rafa Jodar è stata incredibile. Il giovane talento spagnolo, oltre ad aver conquistato la top 10, ha raggiunto le Atp Finals di Torino, in cui è stato eliminato al round robin a seguito delle sconfitte contro Zverev, Fils e Shelton. In conferenza stampa, il classe 2006 ha parlato della scelta di avere solo suo padre come membro del suo staff: "Questo primo anno con mio padre è andato molto bene. Credo che per entrambi tutto abbia funzionato al meglio. Onestamente, non vedo nessun motivo per cambiare . Credo che questo sistema abbia dato i suoi frutti. Ovviamente, visto che parliamo di una sola stagione, dobbiamo valutare diverse cose e so che ci sono molti aspetti su cui lavorare. Però credo che questa stagione sia stata molto positiva. Gli sono grato per tutto quello che ha fatto per me ". Nonostante questo, Jodar non esclude qualche novità in vista del 2027: "Ne parleremo a dicembre, anche se al momento non so ancora esattamente cosa accadrà il prossimo anno ".

"Orgoglioso di quello che ho fatto quest'anno"

Parlando della sua stagione: "Per me è stato tutto nuovo. Non sapevo che cosa avrei dovuto affrontare e che cosa aspettarmi - ha spiegato in conferenza -. Sono davvero oroglioso del lavoro che ho svolto. In ogni partita ho dato tutto quello che avevo. Quello che ho imparato è che è che se vuoi competere contro i migliori giocatori del mondo, devi mantenere una certa costanza. E avendo affrontato i tennisti più forti al mondo, mi rendo conto che, se continuo a migliorare e se ho l'ambizione di crescere giorno dopo giorno, posso diventare un giocatore migliore".