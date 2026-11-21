Carlos Alcaraz ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro Shelton: "Questa partita potevamo vincerla entrambi, non mi sono sentito e non mi sento più forte ma è andata così. Ora penso alla finale". Poi, in conferenza stampa: "La gamba? Senza questo problema probabilmente mi muoverei in modo un po' diverso" HIGHLIGHTS - ZVEREV-MEDVEDEV LIVE

Prima va sotto, poi rimonta e chiude dominando il tiebreak. Così Carlos Alcaraz ha conquistato la finale delle Atp Finals a seguito della vittoria per 3-6, 6-3, 7-6 contro l'americano Ben Shelton. Una grande prova da parte di entrambi, come detto dallo stesso spagnolo a Sky Sport: "La verità è che questa partita poteva benissimo andare dalla sua parte, ma alla fine è andata dalla mia. Nel momento in cui bisognava giocare bene, ovvero nel terzo set, ho giocato un pochino meglio di lui. Ci sono stati diversi punti in cui sono stato molto concentrato, soprattutto sulla risposta dentro al campo, che credo sia molto importante. Da lì in poi ho giocato sciolto e ho espresso un buon tennis". Vedi anche Atp Finals, Alcaraz in finale: il TABELLONE

"Testa alla finale, era ciò che volevo" Per Alcaraz si tratta della seconda vittoria consecutiva nel mese di novembre contro Shelton, dopo quella arrivata nella finale di Parigi: "A dire il vero non mi sono sentito e non mi sento più forte ma in questa partita le cose sono andate così. Sono molto contento di aver rimontato, di aver ritrovato fiducia dopo il primo set, di essere tornato al mio ritmo, al mio gioco e di aver vinto una partita difficilissima. Sono pronto per la finale, che è quello che volevo".

"Il problema alla gamba? Non posso sempre spingermi al limite" In conferenza stampa, Alcaraz ha fatto il punto sulle sue condizioni: "Mi sto prendendo cura della mia gamba. La semifinale contro Shelton è stata un test importante per capire a che punto sono fisicamente. Penso che la partita sia andata bene. Mi sono sentito a mio agio in campo. Devo dire che mi sono mosso senza spingermi al limite. Senza questo problema alla gamba, probabilmente mi muoverei in modo un po' diverso, ma sono tranquillo perché so che devo semplicemente stare attento e gestirmi bene. A volte non devo spingermi fino al limite in determinati movimenti e determinati colpi. Non devo correre necessariamente su tutte le palle".