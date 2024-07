È il giorno di Jasmine Paolini, che a Wimbledon sfiderà la ceca Krejcikova per il titolo: una cavalcata fino alla finale, quella dell'azzurra, in cui ha mostrato grandi colpi e carattere, regalandoci match sempre più appassionanti in un crescendo di emozioni. Riviviamo il suo incredibile cammino in attesa della finale, in diretta alle 15 su Sky Sport e in streaming su NOW