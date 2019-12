Secondo successo consecutivo per Civitanova nel Mondiale per Club di Betim: spazzati via i brasiliani del Sada Cruzeiro con i parziali di 25-23, 30-28, 25-15. Questa sera (ore 22, diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) ultimo impegno di round robin con lo Zenit Kazan

La Lube Civitanova ha battuto 3-0 il Sada Cruzeiro nel 2° turno del Mondiale di volley maschile, che si disputa a Betim, in Brasile. Dopo il successo all'esordio contro i modesti qatarioti dell’Al-Rayyan, la squadra guidata da Fefè De Giorgi si è ripetuta contro i brasiliani, che nella prima giornata avevano strapazzato lo Zenit Kazan. Altra prova di forza per la Lube, che si è imposta con i parziali di 25-23, 30-28, 25-15 guidata dai 16 punti di Bieniek, dai 14 di Hidalgo e dai 10 dell'azzurro Juantorena. Dopo aver sofferto i primi due set, Civitanova ha dilagato nel terzo, ipotecando così il primo posto del girone. "E' una partenza perfetta per noi - ha spiegato Mateusz Bieniek -. Loro sono una grande squadra, ma nel complesso abbiamo giocato meglio. Abbiamo faticato nei primi due set, ma siamo riusciti a chiudere bene nel terzo". Civitanova torna in campo già questa sera (ore 22, diretta Sky Sport Arena e Sky Sport Uno) quando affronterà i russi dello Zenit Kazan, ultimo match del round robin utile per definire gli accoppiamenti delle semifinali, in programma sabato.