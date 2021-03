Intervistata da Sky Sport, il talento di Conegliano si è raccontata dalla prossima finale di Champions contro Istanbul al presente in squadra: "Ci divertiamo un sacco nelle partite, meno negli allenamenti. Come avere sempre fame? Ce l'hai dalla nascita". Sempre sorridente Paola, che ha ammesso la mancanza del pubblico e vede l'Olimpiade: "È il nostro sogno, se fossi portabandiera porterei solo messaggi positivi" Condividi:

Sempre un fattore, in squadra così come in Nazionale. Parliamo di Paola Egonu, 22enne schiacciatrice e opposto della Imoco attesa dalla finale di Champions League femminile contro il Vakifbank Istanbul. Un momento sicuramente esaltante per Conegliano e il suo talento, che si è raccontata a Sky Sport: "Qui è una bellissima avventura, ho la possibilità di potermi rigiocare una coppa importante come la Champions. Sono emozioni indescrivibili. Ci divertiamo un sacco, moltissimo nelle partite. Negli allenamenti invece usciamo arrabbiate e deluse, il più delle volte perché cerchiamo sempre di migliorarci e quindi non ci basta mai. In partita, però, quel giudicare la propria performance arriva dopo la partita. Ci divertiamo in quel momento, poi pensiamo a come migliorare".

Egonu: "La fame ce l'hai dalla nascita" approfondimento Busto Arsizio, impresa a Istanbul. Conegliano ok Classe 1998 sebbene dalla bacheca già ricca di trofei, Paola ha aggiunto: "Come avere sempre la fame? Ce l’hai dalla nascita, penso sia fondamentale per gli atleti avere voglia di rimettersi in gioco e dimostrare di raggiungere quell’obiettivo che hai in testa anche se impossibile. Ovvero rincorrere il proprio sogno". Non mancano le pressioni, tantomeno il suo splendido sorriso: "Le mie compagne se ne rendono conto, sanno quando sono tesa ma soprattutto nel pre-partita. Io dormo un sacco e non ho pensieri, quando siamo in spogliatoio cerco di concentrarmi sul come mettere in difficoltà le avversarie. In campo, dopo i primi punti, la tensione va via".