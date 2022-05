Dopo due splendidi match, finiti entrambi al tie-break e vinti fuori casa prima dalla Vero Volley in gara-1 e poi dall’Imoco in gara-2, tornano in campo Conegliano e Monza al Palaverde. Paola Egonu da una parte, Lise Van Hecke dall’altra per trascinare due squadre che in questo finale di stagione stanno dando spettacolo. Il match è in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW