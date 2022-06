Volley Nations League, l’Italia batte la Polonia 3-1: primo successo azzurro

Dopo la sconfitta all’esordio contro la Francia, i ragazzi di Fefè De Giorgi superano in rimonta la Polonia di Nikola Grbic con i parziali di 21-25, 25-23, 25-20, 25-20. Ottime le prove di Mattia Bottolo e Yuri Romanò, autori di 16 punti a testa. Adesso gli azzurri torneranno in campo nella notte tra sabato 11 giugno e domenica 12 (h 1.00) per affrontare il Canada padrone di casa. Match in diretta su Sky Sport Uno e in Streaming su NOW

Arriva la prima vittoria dell’Italvolley maschile in VNL: gli azzurri battono ad Ottawa la Polonia allenata da Nikola Grbic per 3-1 con i parziali di 21-25, 25-23, 25-20, 25-20. Un successo in rimonta che riscatta il 3-0 subìto contro la Francia all’esordio nella competizione. Su tutti, da sottolineare le prove dello schiacciatore Mattia Bottolo e dell’opposto Yuri Romanò, entrambi con 16 punti a referto. Il prossimo appuntamento per gli azzurri è previsto nella notte tra sabato 11 giugno e domenica 12 (h 1.00) per affrontare il Canada padrone di casa. Match in diretta su Sky Sport Uno e in Streaming su NOW