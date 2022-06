Volley Nations League, l’Italia batte la Serbia 3-1: le azzurre ripartono alla grande

Per questa seconda tappa di VNL Mazzanti richiama alcune big ed è proprio Paola Egonu a trascinare le campionesse d’Europa al successo contro una Serbia priva della stella Boskovic. Con i parziali di 21-25, 25-14, 25-15, 25-20, l’Italia vince il primo match della tappa in Brasile e si porta a quota tre vittorie in cinque partite nella competizione. Adesso le azzurre troneranno in campo giovedì 16 giugno contro la Repubblica Dominicana alle 23. Match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Dopo le due vittorie e le due sconfitte nella tappa di Ankara, l’Italia parte bene nella seconda fase della Volley Nations League a Brasilia: con i parziali di 21-25, 25-14, 25-15, 25-20, le azzurre battono in rimonta la Serbia in quello che è stato un remake dell’ultima finale dell’Europeo vinto dalle ragazze di Mazzanti. Ottima la prova di Paola Egonu , richiamata insieme ad altre big proprio per questa fase brasiliana della VNL. Per lei, top scorer del match, 23 punti. Da segnalare però anche le prestazioni di Alice Degradi e Caterina Bosetti . Adesso le azzurre troneranno in campo giovedì 16 giugno contro la Repubblica Dominicana alle 23. Match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Primo set: Italia imprecisa e nervosa

leggi anche

Le 14 convocate di Mazzanti per la Nations League

Mazzanti parte con Malinov-Egonu in diagonale palleggiatore opposto, Caterina Bosetti e Degradi schiacciatrici, Danesi-Chirichella al centro e la solita Monica De Gennaro libero. La Serbia, allenata da Daniele Santarelli, privo della stella Boskovic si affida ad Ana Bjelica. L’avvio è piuttosto equilibrato con le due squadre che si portano sul 5-5, poi arriva un break azzurro che regala alle ragazze di Mazzanti tre punti di vantaggio sul 9-6. Lì però arriva un black-out per le campionesse d’Europa che subiscono un parziale di 7-0 con la Serbia che va su 13-9. Il vantaggio avversario irrigidisce l’Italia che si mostra nervosa e particolarmente imprecisa in ricezione. Sul 23-16 per Serbia, le azzurre provano a reagire portandosi fino a quota 21 ma sono le campionesse del mondo a chiudere il primo parziale sul 25-21 con Lazovic.

Secondo set: l’Italia trova il suo gioco e domina

Anche in questo secondo set le prime battute sono equilibrate fino al 4-4, poi una fast di Chirichella, un attacco out di Bjelica dalla seconda linea e un ace di Caterina Bosetti danno il primo break all’Italia che si porta sul 7-4. Le azzurre ritrovano precisione in ricezione e, di conseguenza, in attacco con Malinov libera di servire al meglio le sue schiacciatrici e le centrali. L’Italia si porta dunque agevolmente fino al 12-6, un vantaggio che le ragazze di Mazzanti addirittura incrementano nella fase finale del parziale quando dal 20-14 chiudono sul 25-14 con due muri consecutivi: il primo di Egonu, il secondo di un’ottima Degradi.

Terzo set: le azzurre si confermano su alti livelli

L’Italia comincia il terzo set esattamente come aveva finito il secondo: dominando. Egonu e compagne piazzano subito un parziale di 6-1 che dà sicurezza. La Serbia è incapace di reagire e così l’opposto azzurro, insieme a Degradi e Danesi (splendida a muro in questo match) fanno la differenza portandosi sull’11-3 prima e sul 15-7 poi. Malinov gestisce al meglio in palleggio e non è difficile per l’Italia portare a casa anche il set del sorpasso chiuso da una splendida schiacciata in pipe di Alice Degradi sul 25-15.

Quarto set: la Serbia prova a reagire ma l’Italia chiude i conti

Più equilibrato il quarto parziale, almeno rispetto al secondo e al terzo. Sul 9-7, l’Italia prova a scappare con un parziale di 4-0 che vale il 13-7, ma la Serbia non ci sta e reagisce fino a portarsi a -3 sul 19-16. Da lì le azzurre tornano a premere sull’acceleratore tornando a +5 sul 24-19: il punto di Busa è l’ultimo per la Serbia che si arrende definitivamente dopo l’attacco vincente del 25-20 di Alice Degradi che chiude, così come nel secondo parziale, con uno splendido attacco. L’Italia vince set e match rilanciandosi così in ottica final eight.