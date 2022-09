Dopo aver battuto la Slovenia in semifinale, gli azzurri tornano in una finale mondiale a 24 anni dall’ultima volta, quando gli azzurri vinsero in Giappone il campionato del mondo contro la Jugoslavia. Oggi tra l’Italia e la gloria c’è la Polonia campione in carica e padrona di casa. Il match sarà in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su Now. Alle 18, su Sky Sport Arena e in streaming su Now, la finale 3°/4° tra Brasile e Slovenia

ITALIA-SLOVENIA 3-0. HIGHLIGHTS