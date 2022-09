De Giorgi: "Che orgoglio questi ragazzi sfacciati"

Grande felicità e soddisfazione per il Ct azzurro al termine di un match dominato dalla nostra nazionale e che ha garantito ai suoi ragazzi la possibilità di contendere il titolo alla Polonia campione in carica e padrona di casa. "Sarà comunque una medaglia ed è un risultato bellissimo per tutta la pallavolo maschile", ha detto De Giorgi che era in campo l’ultima volta in cui l’Italia ha giocato (e vinto) una finale mondiale. Era il 1998.

"Grazie a tutti per l’affetto, domani giochiamo una grande finale. Una grandissima soddisfazione, grande orgoglio per questi ragazzotti sfacciati". Queste le parole di un soddisfatto Fefè De Giorgi al termine della semifinale dei Mondiali vinta per 3-0 contro la Slovenia (25-21, 25-22, 25-21). Lo stesso Ct però precisa: "Sarà comunque una medaglia ed è un bellissimo risultato per tutta la pallavolo maschile, riavvicinarci di nuovo ad una medaglia mondiale significa tanto, perché cerchiamo sempre di rimanere in alto ma non è facile". L’Italia, infatti, non raggiunge l’atto conclusivo di un Mondiale dal 1998, quando in campo c’era proprio De Giorgi.