Come nell’ultimo match della seconda fase, anche nei quarti di finale sarà la Cina l’avversaria delle azzurre. Una partita da dentro o fuori che arriva al termine di una pool E che ha visto l’Italia arrivare prima nel girone di ferro di questo Mondiale davanti a Brasile, Giappone e alla stessa Cina. La partita è in diretta alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Non si può più sbagliare: inizia la fase ad eliminazione diretta per l’Italvolley del Ct Davide Mazzanti. Sarà Italia-Cina il primo quarto di finale di questi Mondiali: un replay dell’ultimo match giocato dalle azzurre nella seconda fase della competizione. Pochi giorni fa è stato un netto 3-0 per le campionesse d’Europa ma, come ha sottolineato lo stesso Mazzanti, adesso sale il livello e la tensione di ogni partita. Il match di Egonu e compagne è alle 17 in diretta su Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW.