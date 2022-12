Parte l'avventura al Mondiale di volley femminile per club dell'Imoco Conegliano: le campionesse d'Italia affrontano le brasiliane del Praia Clube nella pool A, quella dove c'è anche l'Eczacibasi di Tijana Boskovic. Per le Pantere allenate da Daniele Santarelli è già un match decisivo: un successo garantirebbe già l'accesso alle semifinali vista la sconfitta del Praia nella partita contro l'Eczacibasi al debutto. Match in diretta su Sky Sport Uno

MONDIALE PER CLUB FEMMINILE: LA GUIDA