Intervenuta in conferenza da Sanremo, dove stasera sarà impegnata come co-conduttrice del Festival, la campionessa di pallavolo apre a un ritorno in Nazionale: "Sto metabolizzando, ma se ci fosse la possibilità lo farei". Sul razzismo: "Non voglio fare la parte della vittima, ma dire come stanno le cose" PAOLA EGONU CO-CONDUTTRICE A SANREMO

Paola Egonu apre a un ritorno in Nazionale. Intervenuta in conferenza stampa dal Festival di Sanremo (ha affrontato anche il tema del razzismo), dove questa sera, giovedì 9 febbraio, sarà co-conduttrice, la campionessa di pallavolo ha parlato della possibilità di tornare a vestire l'azzurro. Lo scorso ottobre, dopo i Mondiali conclusi al terzo posto con l'Italia, la giocatrice attualmente in forza ai turchi del VakıfBank si era sfogata dopo diversi insulti razzisti e aveva deciso di prendersi una pausa dalla Nazionale. Adesso, però, potrebbe tornare sui suoi passi.

Le parole sulla Nazionale "Un ritorno in Nazionale? Sto metabolizzando il tutto - ha detto Egonu -, ma se ci fosse la possibilità sì, lo farei. Io non ho mai abbandonato l'Italia, in questo momento ho scelto di giocare in Turchia per crescere e tornare qui".

Cosa era successo dopo i Mondiali di ottobre leggi anche Egonu: "Un figlio? Vivrebbe schifo vissuto da me" "Non puoi capire, mi hanno chiesto perché sono italiana...", diceva Paola Egonu sfogandosi con il suo procuratore nel video che ha fatto il giro del web dopo i Mondiali di pallavolo dello scorso ottobre. La campionessa aveva dunque deciso di prendersi una pausa, spiegando le sue motivazioni a Sky Sport. "Ogni volta vengo presa di mira - aveva detto -, fa male essere attaccata perché io ci metto sempre il cuore e non manco mai di rispetto. Spero di essere ancora un punto di riferimento per la Nazionale, ma vorrei avere un'estate libera per staccare . Mi fa ridere pensare di aver letto persone che mi hanno chiesto perché sono italiana e mi chiedo perché io rappresento persone del genere".

Le parole sul razzismo Tra i temi affrontati nella conferenza stampa di Sanremo, c'è anche il razzismo. "L'Italia è un Paese razzista ma sta migliorando. Non voglio fare la parte della vittima ma dire semplicemente come stanno le cose", ha detto Egonu in conferenza stampa. "Il monologo l'ho scritto io facendomi aiutare dagli agenti - ha aggiunto la campionessa -. Ho voluto potermi raccontare a 360 gradi".