Il mondo del volley ricorda Julia Ituma. Nel corso del primo set della gara tre Chieri Torino e Igor Volley, recupero del match rinviato e valido per i playoff, tutto il palazzetto si è alzato in piedi per applaudire e ricordare la pallavolista della squadra ospite scomparsa negli scorsi giorni. In particolare, la standing ovation è stata fatta al quindicesimo punto della squadra di casa, quindici come il numero che indossava Julia. Un bel gesto per ricordare una ragazza scomparsa all'improvviso