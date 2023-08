Europei femminili: calendario e orari dell’Italia

Torna in campo la nazionale di volley femminile dopo le finals di Volley Nations League. L’appuntamento è con l’Europeo che le azzurre giocheranno proprio in Italia almeno per tutta la fase a gironi. Il debutto è all’Arena di Verona per il match inaugurale della competizione contro la Romania (diretta su Sky Sport Summer alle 20), poi a Monza contro Svizzera e Bulgaria, infine a Torino contro Bosnia e Croazia prima degli eventuali ottavi a Firenze

EUROPEI VOLLEY: LE CONVOCATE DI MAZZANTI