L'Italia cerca conferme: alle 21 c'è la Svizzera

Archiviata l’agevole vittoria per 3-0 contro la Romania (25-19, 25-19, 25-15) nella splendida Arena di Verona, le azzurre dell’Italvolley femminile ritornano in campo, al palazzetto di Monza, per affrontare la Svizzera nel secondo match del girone B di questo Europeo. La partita di Sylla e compagne, che difendono il titolo vinto nel 2021, è in diretta alle 21 su Sky Sport Arena.