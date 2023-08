Mazzanti: "Egonu? Mai persa. Incontrerò Tamberi"

È per il nuovo campione del mondo nel salto in alto il primo pensiero del Ct dell’Italvolley: "Non vedo l’ora di rivedere la gara, quello che ha fatto Tamberi è gigantesco". Poi sulla sua fuoriclasse oggi rilanciata titolare: "Non l’ho ritrovata perché non l’ho mai persa"

"Non vedo l’ora di vedere la gara perché ero impegnato, credo che confermarsi dopo l’oro olimpico è gigantesco". È per Gianmarco Tamberi il primo pensiero di Davide Mazzanti al termine del match contro la Bosnia vinto 3-0 e che ha garantito il passaggio agli ottavi di finale. "Dopo Rio (Olimpiade saltata per un infortunio, ndr) quel percorso lì è da raccontare e non vedo l’ora di incontrarlo per fargli i complimenti", ha detto il Ct dell’Italvolley parlando della nuova medaglia d’oro nel salto in alto al Mondiale di Budapest. (GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA DI TAMBERI)