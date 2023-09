De Giorgi: "Era difficile, bene i primi due set"

Gli azzurri battono per 3-0 la Serbia dominando i primi due parziali, soddisfatto il Ct De Giorgi: "Grande intensità nel primo e secondo set, era importante vincere e farlo bene". Poi sulle caratteristiche importanti per un commissario tecnico: "Bisogna avere idee chiare, i tempi sono ristretti e non hai modo di fare esperimenti"

"È stata una partita in cui abbiamo dato tanta intensità specialmente nei primi due set, bene in tutti i fondamentali". Queste le prime parole del Ct De Giorgi al termine del match tra Italia e Serbia vinto dagli azzurri per 3-0. Lo stesso De Giorgi aggiunge: "Nel terzo loro hanno fatto qualcosa in più e noi qualche errorino, ma era una partita difficile, la Serbia sa giocare, ha carattere ed era un match importante non solo da vincere ma anche da giocare come abbiamo fatto nei primi due set".