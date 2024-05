VNL femminile, Italia-Francia LIVE

Dopo la week 1 di Antalya conclusa con tre vittorie e una sconfitta, le ragazze di Velasco ripartono da Macao per continuare il cammino in Nations League. Le azzurre si trovano a Macao dove affrontano la Francia, poi sarà il turno di Repubblica Dominicana, Cina e Brasile. In palio punti ranking fondamentali per la qualificazione ai Giochi di Parigi

VNL FEMMINILE: TUTTO CIO' CHE C'È DA SAPERE