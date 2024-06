VNL, Italia-Polonia 0-3: Leon super, azzurri ko

Inizia con un ko la week 3 di Nations League a Lubiana dell’Italia. Azzurri già a Parigi e con tanti giovani che lottano ma nulla possono contro un devastante Wilfredo Leon. Vince la Polonia con i parziali di 22-25, 21-25, 22-25 e si conferma in testa al ranking mondiale. Italia che torna in campo contro la Bulgaria giovedì alle 16.30. Sarà importante vincere per mantenersi al secondo posto nel ranking che vale la testa di serie nel sorteggio olimpico

Inizia con un ko contro la Polonia la week 3 dell’Italia in VNL. A Lubiana, la squadra di De Giorgi cede alla Polonia campione d’Europa in carica per 0-3 con i parziali di 22-25, 21-25, 22-25. Un’Italia giovane e sperimentale, vista la qualificazione a Parigi e alle Finals già ottenuta, ma che dovrà comunque tornare a far punti per non perdere il secondo posto nel ranking che vale la testa di serie nel sorteggio olimpico.

Il racconto del match

De Giorgi, che ha lasciato a casa tutti i big per questa week 3, schiera Sbertoli e Bovolenta in diagonale palleggiatore-opposto, Recine e Luca Porro in banda, Sanguinetti e Mosca al centro, Laurenzano il libero. Formazione titolare invece per la Polonia con Grbic che non rinuncia a Leon, Kurek e Sliwka. L’avvio è equilibrato fino al 6-6 quando un muro su Mosca e un contrattacco di Leon portano la Polonia sul 6-9. Uno strappo che però gli azzurri sono bravi a ricucire proprio grazie all’errore dell’ex Sir Perugia (15-15). Raggiunto il pari, però, l’Italia non riesce a mantenere il ritmo dei campioni d’Europa che con il turno in battuta di Kurek tornano a +3 sul 16-19 ed è un vantaggio che la Polonia mantiene fino alla fine del parziale chiuso da un muro di Kochanowski su Bovolenta (22-25).

Il secondo set parte con tanti errori al servizio da una parte e dall’altra che rendono equilibrato il punteggio. Il primo break è quello firmato Luca Porro che in diagonale mette giù il punto dell’8-5 per l’Italia. Anche in questo caso però gli azzurri non riescono a mantenere il vantaggio visto che un devastante Leon riporta i suoi sull’8-8 prima e sul 12-15 poi. Come nel primo set, anche in questo caso i ragazzi di Grbic dimostrano tutta la loro esperienza a livello internazionale mantenendo il +3 fino al 21-24 quando un attacco di Kurek chiude il parziale sul 21-25.

Nel terzo set è lotta punto a punto in avvio con cambi palla facili per entrambe le squadre che approfittano, ancora una volta, di errori al servizio degli avversari. La prima vera opportunità di break arriva sul 15-14 ma un muro di Kurek su Bovolenta rimette il punteggio in parità. Nel finale è sempre il turno in battuta di Leon a fare la differenza con la Polonia che chiude sul 22-25