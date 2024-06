Dopo aver concluso la fase a gironi con 10 vittorie e 2 sconfitte, le azzurre hanno strappato contemporaneamente il pass per Parigi e quello per le Finals. A Bangkok, Danesi e compagne affrontano gli Stati Uniti per un posto in semifinale. Proprio le ragazze allenate da Kiraly sono state una delle avversarie della pool 3 di Fukuoka conclusa dall’Italia con quattro successi in altrettanti incontri