Champions, Conegliano-Scandicci LIVE alle 18

All'Ulker Sports Arena di Istanbul è il giorno della finale di Champions League. Derby italiano tra Conegliano, detentrice in carica del titolo, e la Savino del Bene Scandicci, reduce dalla vittoria in semifinale contro il Vakifbank. Il match è in diretta dalle 18 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

CONEGLIANO-MILANO 3-1 - SCANDICCI-VAKIFBANK 3-0