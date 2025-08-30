Italia Germania, il risultato in diretta dalle 12

Italia Germania, risultato degli ottavi di finale dei Mondiali di Volley in diretta live
Inizia la fase a eliminazione diretta dei Mondiali di Volley 2025. Le Azzurre del Ct Velasco affrontano a Bangkok la Germania. La partita è in diretta a partire dalle 12 su skysport.it
Danesi ora sta meglio
La giocatrice azzurra aveva avuto un attacco di tachicardia durante la partita contro il Belgio. Ora le sue condizioni sono migliorare ed è stata la stessa Danesi a confermarlo: "Era un attacco di tachicardia, ogni tanto mi succede: ma ora è tutto a posto"
Danesi, attacco tachicardia in campo: ora tutto okVai al contenuto
Velasco: "La Germania ci metterà in difficoltà"
"Le nostre avversarie sono fisiche, migliorate molto in ricezione e in generale in ogni aspetto del gioco grazie anche all'ottimo lavoro fatto da Giulio Bregoli - spiega Velasco - Sono brave a battere in maniera tattica, le loro centrali sono molto efficaci sia in attacco che a muro e poi hanno a disposizione anche giocatrici esperte, come Stigrot, che quando vengono chiamate in causa sanno incidere. Credo che sia necessario combattere la mentalità secondo cui quando si vince si è fortissimi e quando invece si incontrano difficoltà tutto vada male. Non è che perché siamo l'Italia dobbiamo vincere tutte le partite 3-0 o 3-1, si può anche vincere al tiebreak, come spesso dico alle ragazze, 32-30, ma l'importante è vincere"
Il cammino delle Azzurre
Dopo aver archiviato la prima fase dei Mondiali a Phuket con tre vittorie in altrettanto partite disputate con Slovacchia, Cuba e Belgio nella Pool B, le Azzurre sono giunte a Bangkok dove fino al 7 settembre si disputerà la fase a eliminazione diretta
Italia-Germania per gli ottavi di finale
Inizia la fase a eliminazione diretta dei Mondiali di Volley 2025. L'Italia affronterà agli ottavi di finale la Germania e la vincente sfiderà quella della sfida tra Polonia e Belgio
Italia-Germania LIVE dalle 12
- Gara valida per gli ottavi di finale in diretta dalle 12 su skysport.it
- La vincente affronterà una tra Polonia e Belgio