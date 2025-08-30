Italia Germania, il risultato in diretta dalle 12

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Italia Germania, risultato degli ottavi di finale dei Mondiali di Volley in diretta live

live mondiali volley

Inizia la fase a eliminazione diretta dei Mondiali di Volley 2025. Le Azzurre del Ct Velasco affrontano a Bangkok la Germania. La partita è in diretta a partire dalle 12 su skysport.it

VELASCO: "LA GERMANIA CI METTERA' IN DIFFICOLTA'"

LIVE

Danesi ora sta meglio

La giocatrice azzurra aveva avuto un attacco di tachicardia durante la partita contro il Belgio. Ora le sue condizioni sono migliorare ed è stata la stessa Danesi a confermarlo: "Era un attacco di tachicardia, ogni tanto mi succede: ma ora è tutto a posto"

Danesi, attacco tachicardia in campo: ora tutto ok

Danesi, attacco tachicardia in campo: ora tutto ok

Vai al contenuto

Velasco: "La Germania ci metterà in difficoltà"

"Le nostre avversarie sono fisiche, migliorate molto in ricezione e in generale in ogni aspetto del gioco grazie anche all'ottimo lavoro fatto da Giulio Bregoli - spiega Velasco - Sono brave a battere in maniera tattica, le loro centrali sono molto efficaci sia in attacco che a muro e poi hanno a disposizione anche giocatrici esperte, come Stigrot, che quando vengono chiamate in causa sanno incidere. Credo che sia necessario combattere la mentalità secondo cui quando si vince si è fortissimi e quando invece si incontrano difficoltà tutto vada male. Non è che perché siamo l'Italia dobbiamo vincere tutte le partite 3-0 o 3-1, si può anche vincere al tiebreak, come spesso dico alle ragazze, 32-30, ma l'importante è vincere"

Il cammino delle Azzurre

Dopo aver archiviato la prima fase dei Mondiali a Phuket con tre vittorie in altrettanto partite disputate con Slovacchia, Cuba e Belgio nella Pool B, le Azzurre sono giunte a Bangkok dove fino al 7 settembre si disputerà la fase a eliminazione diretta

Italia-Germania per gli ottavi di finale

Inizia la fase a eliminazione diretta dei Mondiali di Volley 2025. L'Italia affronterà agli ottavi di finale la Germania e la vincente sfiderà quella della sfida tra Polonia e Belgio

Italia-Germania LIVE dalle 12

  • Gara valida per gli ottavi di finale in diretta dalle 12 su skysport.it
  • La vincente affronterà una tra Polonia e Belgio

Volley: Altre Notizie

Italia Germania, il risultato in diretta dalle 12

live mondiali volley

Inizia la fase a eliminazione diretta dei Mondiali di Volley 2025. Le Azzurre del Ct Velasco...

Velasco: "La Germania ci metterà in difficoltà"

Volley

Julio Velasco, ct della Nazionale femminile di volley, ha parlato della sfida che attende le...

Danesi, attacco tachicardia in campo: ora tutto ok

Volley

Malore per la capitana azzurra nel corso del quarto set della sfida dei Mondiali contro il...

L'Italia batte il Belgio 3-1: è 1^ nel girone

mondiali volley

Le azzurre di Velasco hanno battuto 3-1 il Belgio al termine di una partita da alti e...

L'Italia è agli ottavi: Cuba ko 3-0

volley femminile

Partita perfetta da parte dell'Italia che ha sconfitto con un netto 3-0 Cuba: 25-9, 25-8,...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS