Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Volley, Giovannini: "La voglia di vincere ha fatto la differenza"

Volley

La schiacciatrice dell'Italia ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Brasile: "Ci sono state alcune piccolezze che siamo riuscite a sistemare, ma la nostra voglia di vincere ha fatto la differenza". Sulla finale: "Sarà una partita lunga, ce la metteremo tutta"

ITALIA IN FINALE, BRASILE BATTUTO AL TIE-BREAK

ascolta articolo

Dopo la vittoria contro il Brasile per 3-2 e la conquista della finale contro la Turchia (in programma domenica 7 settembre alle ore 14.30), a Sky Sport ha parlato la schiacciatrice dell'Italia Gaia Giovannini: "A inizio match c'era un po' di tensione generale per l'importanza della partita. Per me è la prima volta che affronto sfide così importanti. Ho cercato di farmi trovare pronta per aiutare la squadra e vincere". Sulla partita: "Ci sono state alcune piccolezze che siamo riuscite a sistemare. La nostra voglia di vincere ha fatto la differenza". Sulla finale contro la Turchia: "Sarà una partita lunga, come quella giocata contro il Brasile. Giocheremo contro un avversario di questo livello, ce la metteremo tutta".

Antropova: "Vittoria di squadra, abbiamo giocato l'una per l'altra"

Tra le grandi protagoniste della semifinale vinta delle azzurre c'è Ekaterina Antropova, autrice di ben 28 punti: "Questa è una vittoria di squadra e di carattere – ha detto l'opposta dell'Italia –. Abbiamo giocato l'una per l'altra guardandoci negli occhi e sostenendoci in ogni fase della partita. Questo atteggiamento è stato la chiave della partita"

Approfondimento

Velasco: "Queste ragazze non mollano mai"

Sylla: "Sono orgogliosa di tutte"

Queste, invece, le parole di Myriam Sylla: "All'inizio siamo partite un po' contratte. Ci sono stati un po' i ricordi della semifinale giocata contro di loro in Olanda e non volevamo che si ripetessero. Siamo però state lì con carattere e determinazione. Sono molta orgoliosa di tutte".

Fahr: "Un sogno, ma ora testa alla Turchia"

Al termine della vittoria contro il Brasile, alla Rai ha parlato anche Sarah Fahr: "Parliamo di una partita incredibile e vinta da squadra. Non era per niente facile, soprattutto se pensiamo ai due infortuni che abbiamo avuto durante la partita. Sono davvero emozionata, per me è come vivere un sogno. Ora dobbiamo resettare  e pensare alla Turchia. Vincerà chi se lo meriterà".

Volley: Altre Notizie

Giovannini: "La voglia di vincere fa differenza"

Volley

La schiacciatrice dell'Italia ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Brasile: "Ci sono...

Velasco: "Queste ragazze non mollano mai"

Volley

Le parole del Ct dell'Italia dopo la vittoria in semifinale contro il Brasile al tie-break: "Una...

Italia in finale! Brasile battuto 3-2

mondiali volley

L'Italia è in finale ai Mondiali femminili di volley al termine di una partita clamorosa e vinta...

Italvolley in semifinale, un'altra prova di forza

l'analisi

L'Italia batte 3-0 la Polonia e stacca il pass per la semifinale dei Mondiali volley dove...

Italia in semifinale, Polonia battuta 3-0

mondiali volley

Altra partita perfetta dell'Italia. Le azzurre battono con un netto 3-0 (25-17, 25-21, 25-18) la...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS