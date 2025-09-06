La schiacciatrice dell'Italia ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Brasile: "Ci sono state alcune piccolezze che siamo riuscite a sistemare, ma la nostra voglia di vincere ha fatto la differenza". Sulla finale: "Sarà una partita lunga, ce la metteremo tutta" ITALIA IN FINALE, BRASILE BATTUTO AL TIE-BREAK ascolta articolo

Dopo la vittoria contro il Brasile per 3-2 e la conquista della finale contro la Turchia (in programma domenica 7 settembre alle ore 14.30), a Sky Sport ha parlato la schiacciatrice dell'Italia Gaia Giovannini: "A inizio match c'era un po' di tensione generale per l'importanza della partita. Per me è la prima volta che affronto sfide così importanti. Ho cercato di farmi trovare pronta per aiutare la squadra e vincere". Sulla partita: "Ci sono state alcune piccolezze che siamo riuscite a sistemare. La nostra voglia di vincere ha fatto la differenza". Sulla finale contro la Turchia: "Sarà una partita lunga, come quella giocata contro il Brasile. Giocheremo contro un avversario di questo livello, ce la metteremo tutta".

Antropova: "Vittoria di squadra, abbiamo giocato l'una per l'altra" Tra le grandi protagoniste della semifinale vinta delle azzurre c'è Ekaterina Antropova, autrice di ben 28 punti: "Questa è una vittoria di squadra e di carattere – ha detto l'opposta dell'Italia –. Abbiamo giocato l'una per l'altra guardandoci negli occhi e sostenendoci in ogni fase della partita. Questo atteggiamento è stato la chiave della partita". Approfondimento Velasco: "Queste ragazze non mollano mai"

Sylla: "Sono orgogliosa di tutte" Queste, invece, le parole di Myriam Sylla: "All'inizio siamo partite un po' contratte. Ci sono stati un po' i ricordi della semifinale giocata contro di loro in Olanda e non volevamo che si ripetessero. Siamo però state lì con carattere e determinazione. Sono molta orgoliosa di tutte".