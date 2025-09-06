La schiacciatrice dell'Italia ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Brasile: "Ci sono state alcune piccolezze che siamo riuscite a sistemare, ma la nostra voglia di vincere ha fatto la differenza". Sulla finale: "Sarà una partita lunga, ce la metteremo tutta"
Dopo la vittoria contro il Brasile per 3-2 e la conquista della finale contro la Turchia (in programma domenica 7 settembre alle ore 14.30), a Sky Sport ha parlato la schiacciatrice dell'Italia Gaia Giovannini: "A inizio match c'era un po' di tensione generale per l'importanza della partita. Per me è la prima volta che affronto sfide così importanti. Ho cercato di farmi trovare pronta per aiutare la squadra e vincere". Sulla partita: "Ci sono state alcune piccolezze che siamo riuscite a sistemare. La nostra voglia di vincere ha fatto la differenza". Sulla finale contro la Turchia: "Sarà una partita lunga, come quella giocata contro il Brasile. Giocheremo contro un avversario di questo livello, ce la metteremo tutta".
Antropova: "Vittoria di squadra, abbiamo giocato l'una per l'altra"
Tra le grandi protagoniste della semifinale vinta delle azzurre c'è Ekaterina Antropova, autrice di ben 28 punti: "Questa è una vittoria di squadra e di carattere – ha detto l'opposta dell'Italia –. Abbiamo giocato l'una per l'altra guardandoci negli occhi e sostenendoci in ogni fase della partita. Questo atteggiamento è stato la chiave della partita".
Sylla: "Sono orgogliosa di tutte"
Queste, invece, le parole di Myriam Sylla: "All'inizio siamo partite un po' contratte. Ci sono stati un po' i ricordi della semifinale giocata contro di loro in Olanda e non volevamo che si ripetessero. Siamo però state lì con carattere e determinazione. Sono molta orgoliosa di tutte".
Fahr: "Un sogno, ma ora testa alla Turchia"
Al termine della vittoria contro il Brasile, alla Rai ha parlato anche Sarah Fahr: "Parliamo di una partita incredibile e vinta da squadra. Non era per niente facile, soprattutto se pensiamo ai due infortuni che abbiamo avuto durante la partita. Sono davvero emozionata, per me è come vivere un sogno. Ora dobbiamo resettare e pensare alla Turchia. Vincerà chi se lo meriterà".