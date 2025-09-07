Esplora tutte le offerte Sky
Volley, Italia campione. Buonfiglio: "Impresa storica". Invito di Mattarella al Quirinale

LE REAZIONI

Il presidente del Coni celebra il Mondiale vinto da Egonu e compagne: "Straordinarie, fantastiche, uniche, queste ragazze sono l'orgoglio dello sport italiano". Il ministro dello Sport, Andrea Abodi: "La Nazionale rappresenta l'Italia del cuore e della ragione". E il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, invita la squadra di Velasco al Quirinale. Ritorno in Italia previsto già per lunedì 8 settembre alle 14.15 all'aeroporto di Malpensa

ITALIA-TURCHIA, IL RACCONTO DELLA FINALE

Nemmeno il tempo di alzare la coppa del secondo Mondiale della storia dell'Italvolley femminile, che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva già invitato la Nazionale di Velasco al Quirinale: "Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato al Quirinale le azzurre della pallavolo laureatesi poco fa campionesse del mondo. L'invito è stato fatto pervenire tramite il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. L'incontro si svolgerà appena possibile, compatibilmente con gli impegni delle atlete", la nota diffusa all'Ansa dall'ufficio stampa del capo dello Stato. Le azzurre saranno in Italia già domani, lunedì 8 settembre, prendendo nella notte un volo da Bangkok con atterraggio previsto a Malpensa alle ore 14.15. 

Velasco, chi è il nuovo Ct dell'Italia femminile

Buonfiglio: "Quando l'Italia chiama, il volley risponde sempre presente"

Il presidente del Coni è stato tra i primi a commentare il successo di Paola Egonu e compagne: "Quando l'Italia chiama, il volley risponde presente. Oggi la nostra nazionale di volley ha scritto un altro capitolo entusiasmante di una storia affascinante e avvincente. Straordinarie, fantastiche, uniche, queste ragazze sono l'orgoglio dello sport italiano, che si conferma una nazione leader nella pallavolo. Vincere il mondiale a un anno di distanza dalle Olimpiadi è un'impresa storica. Complimenti al presidente federale, Giuseppe Manfredi, al Commissario Tecnico, Julio Velasco, e a tutte le atlete protagoniste indiscusse di questo Mondiale che torna in Italia dopo 23 anni di assenza. Brave ragazze, avete commosso l'Italia".

Buonfiglio: "Così unirò lo sport italiano"

Abodi: "La Nazionale rappresenta l'Italia del talento e della determinazione"

Anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, esulta per il successo delle azzurre: "Le Azzurre in cima al mondo, dalle Olimpiadi al Mondiale! Le nostre meravigliose atlete d'oro, con il CT Velasco e tutto lo staff tecnico e l'intera famiglia della Federvolley rappresentano l'Italia che sa lavorare insieme, del talento e della determinazione, dell'impegno e della passione, del cuore e della ragione. Questo nuovo successo di squadra mette ancora una volta l'Italia al centro del mondo. Onoreremo la vittoria lavorando sempre piu intensamente per lo Sport a scuola, nelle periferie urbane e sociali, accessibile e a beneficio di tutti, a partire dalle famiglie in difficoltà e di chi ne ha più bisogno. Infinitamente grazie". 

Piccinini: "Velasco ha creato una grande squadra"

Manfredi: "Successo dell'intero movimento"

Il presidente della FederVolley tributa l'intero movimento pallavolistico: "Questo titolo Mondiale non appartiene soltanto alla nazionale azzurra, ma a tutto il grande movimento del volley tricolore, società, dirigenti, appassionati, fino a tutte le ragazze e i ragazzi che ogni giorno scendono in palestra con la voglia di giocare. La conferma che il lavoro di squadra, gli investimenti, la programmazione e la capacità di fare

sistema portano risultati che riempiono d'orgoglio tutto il Paese". Al centro resta questa squadra: "Oltre alla vittoria hanno saputo emozionare milioni di italiani, trasmettendo quei valori che sono il cuore della pallavolo. Oggi questa Nazionale è l'orgoglio non solo del volley, ma di tutto lo sport italiano, un esempio per le nuove generazioni che sognano e si ispirano alle nostre ragazze". 

