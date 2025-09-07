Artefice di una squadra che ha conquistato tutto il possibile in due anni, il ct Julio Velasco si gode il trionfo in Thailandia: "Più emozionante questo Mondiale delle Olimpiadi a Parigi. Questo è un torneo più lungo e pieno di insidie, ha un sapore diverso e bellissimo"

Le Olimpiadi non le aveva mai vinte e ha sfatato il tabù solo lo scorso anno, di Mondiali ne aveva già conquistati due con la Nazionale azzurra maschile, la famosa Generazione dei Fenomeni. Eppure quello di oggi, arrivato con l'ItalVolley femminile contro la Turchia in finale, " ha un sapore diverso e bellissimo. Mi ha trasmesso più emozioni rispetto all'Olimpiade dello scorso anno", dice Julio Velasco , ct della squadra più forte del mondo.

"Volevo delle ragazze autonome e autorevoli"

Velasco spiega le sue sensazioni: "Questa è stata una competizione lunga, difficile e piena di insidie. È una vittoria arrivata anche grazie al lavoro fuori dal campo. Volevo ragazze autonome e autorevoli, ho un gruppo che ha fatto grandissime cose". La dedica al suo staff: "Queste ragazze hanno lavorato con grande dedizione e giocato con coraggio anche quando eravamo in difficoltà. Sono valori che significano tanto e credo che questo gruppo abbia meritato di vincere così. Poi un pensiero al mio staff, da quello medico a quello tecnico. Uomini e donne eccezionali che hanno contribuito a questo trionfo. Barbolini, Cichello, lo scoutman Taglioli, il team manager Marcello Capucchio, tutti parte integrante di questo trionfo".