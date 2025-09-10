Il recente successo della squadra del leggendario Julio Velasco ci riporta indietro con i ricordi. La Nazionale, intesa come gruppo di atleti che rappresenta tutta l'Italia, ha regalato al nostro Paese alcuni dei più grandi momenti di felicità e unione, e poco importa la disciplina. Dal calcio alla pallanuoto, dallo sci al ciclismo, passando per la scherma e l'atletica: perché la maglia azzurra è una cosa sola