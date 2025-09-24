Mondiali volley, i quarti Italia-Belgio 2-0 LIVE

Italia-Belgio, il risultato dei quarti dei Mondiali di volley in diretta live
Dopo la vittoria negli ottavi di finale contro l'Argentina per 3-0, l'Italia sfida il Belgio (già affrontato nella fase a gironi in cui gli azzurri persero 3-2) per un posto in semifinale contro una tra Polonia e Turchia. Partenza perfetta degli uomini di De Giorgi che vincono il primo set 25-13 e il secondo 25-18. Segui il match con il nostro liveblog
in evidenza
ITALIA-BELGIO 2-0 (25-13, 25-18) LIVE
3° SET: contrattacco di Bottolo! Italia-Belgio 3-2, azzurri avanti per la prima volta in questo terzo set.
3° SET: primo tempo di Russo, gli azzurri rispondono subito. Italia-Belgio 2-2.
3° SET: diagonale di Reggers. Italia-Belgio 1-2.
3° SET: sbaglia al servizio Fafchamps. Italia-Belgio 1-1.
3° SET: punto di Reggers, con il suo attacco che si insacca tra muro e rete. Italia-Belgio 0-1
Terzo set al via!
Azzurri al servizio.
L'Italia vince il secondo set!
Muro di Russo! L'Italia domina anche il secondo set che chiude 25-18. Azzurri avanti 2-0 contro il Belgio. Tra poco il terzo set.
2° SET: sbaglia Deroo al servizio. Italia-Belgio 24-18 e set point per gli azzurri!
2° SET: invasione a rete di Michieletto salendo a muro. Italia-Belgio 23-18.
2° SET: primo tempo di Coolman. Italia-Belgio 23-17.
2° SET: attacco di Reggers. Italia-Belgio 23-16.
2° SET: Bottolo chiude il punto con una parallela 'no look'. Italia-Belgio 23-15.
2° SET: primo tempo di Coolman. Italia-Belgio 22-15.
2° SET: primo tempo di Gargiulo! Italia-Belgio 22-14.
2° SET: punto di Deroo. Italia-Belgio 21-14.
2° SET: pallonetto di Bottolo! Italia-Belgio 21-13.
2° SET: mani out di Romanò! Sono 7 di vantaggio per gli azzurri. Italia-Belgio 20-13.
2° SET: Reggers in diagonale trova la riga. Italia-Belgio 19-13.
2° SET: pipe di Michieletto! Italia-Belgio 19-12.
2° SET: Reggers manda fuori l'attacco da seconda linea. Italia-Belgio 18-12 e timeout per i Red Dragons.
2° SET: diaognale di Romanò! Italia-Belgio 17-12.
2° SET: diagonale di Rotty da posto 4. Italia-Belgio 16-12.
2° SET: contrattacco di Michieletto che trova la mani del muro. Italia-Belgio 16-11.
2° SET: parallela di Romanò da posto 2! Italia-Belgio 15-11.
2° SET: parallela vincente di Reggers. Italia-Belgio 14-11.
2° SET: quattro tocchi del Belgio. Italia-Belgio 14-10.
2° SET: sbaglia in battuta Deroo. Italia-Belgio 13-10.
2° SET: ace di Deroo. Italia-Belgio 12-10.
2° SET: sbaglia Bottolo in battuta. Italia-Belgio 12-9.
2° SET: in rete Deroo. Italia-Belgio 12-8 e timeout Belgio.
2° SET: punto di Bottolo. Italia-Belgio 11-8.
2° SET: Deroo attacca in parallela. Italia-Belgio 10-8.
2° SET: Reggers attacca in diagonale. Italia-Belgio 10-7.
2° SET: primo set di Gargiulo. Italia-Belgio 10-6.
2° SET: attacco di Deroo. Italia-Belgio 9-6.
2°SET: ace di Russo! Italia-Belgio 9-5.
2° SET: primo tempo di Russo. Italia-Belgio 8-5.
2° SET: ancora Deroo in diagonale. Italia-Belgio 7-5. Timeout De Giorgi.
2° SET: contrattacco di Deroo. Italia-Belgio 7-4.
2° SET: si ferma sul nastro il servizio di Michieletto. Italia-Belgio 7-3.
2° SET: ace di Michieletto verso la zona 1! Italia-Belgio 7-2.
Non c'è il tocco!
Punto confermato all'Italia. Azzurri avanti 6-2.
Challenge Belgio
Chiesta la revisione per un possibile tocco sull'attacco di Rotty.
2° SET: Rotty da posto 4 cerca ma non trova le mani del muro. Altro punto per gli azzurri, che partenza in questo secondo set! Italia-Belgio 6-2.
2° SET: muro di Russo! Italia-Belgio 5-2.
2° SET: l'Italia si difende ancora alla grande e prova il contrattacco. La pipe di Bottolo termina in rete. Italia-Belgio 4-2.
2° SET: Reggers manda fuori l'attacco in parallela. Altro punto per gli azzurri, partiti alla grande. Italia-Belgio 4-1.
2° SET: altro attacco vincente del capitano Giannelli! Italia-Belgio 3-1.
2° SET: diagonale di Reggers da posto 2. Italia-Belgio 2-1.
2° SET: Giannelli di seconda! Italia-Belgio 2-0.
2° SET: Deroo sbaglia mandando in rete il servizio. Italia-Belgio 1-0.
Via al secondo set!
Belgio al servizio.
L'Italia vince il primo set!
Gli azzurri dominano il primo set che chiudono grazie al muro di Russo! 25-13 per l'Italia. Tra poco il secondo set.
1° SET: Fafchamps sbaglia al servizio. Italia-Belgio 24-13 e set point per gli azzurri!
1° SET: parallela di Reggers. Italia-Belgio 23-13.
1° SET: sbaglia al servizo Desmet. Italia-Belgio 23-12.
1° SET: primo tempo di Fafchamps. Italia-Belgio 22-12.
1° SET: primo tempo di Gargiulo! Italia-Belgio 22-11.
1° SET: attacco di Desmet con il pallone che tocca il muro e cade a terra. Italia-Belgio 21-11.
1° SET: primo tempo di Russo! Italia-Belgio 21-10.
1° SET: diagonale di Desmet. Italia-Belgio 20-10.
1° SET: ace di Michieletto! Altro punto azzurro, Italia-Belgio 20-9.
1° SET: diagonale di Romanò, super sassata! Italia-Belgio 19-9.
1° SET: mani fuori di Deroo. Italia-Belgio 18-9.
Non c'è l'invasione!
Punto confermato agli azzurri! Italia-Belgio 18-8.
Challenge Belgio
Chiesta la revisione per possibile invasione di Giannelli.
1° SET: Giannelli di seconda! Italia-Belgio 18-8.
1° SET: Gargiulo sbaglia al servizio. Italia-Belgio 17-8.
1° SET: fuori l'attacco di Dermaux. Italia-Belgio 17-7.
1° SET: Giannelli difende a muro, poi arriva il contrattacco di Michieletto da posto 4! Italia-Belgio 16-7.
1° SET: ace di Gargiulo! Italia-Belgio 15-7.
1° SET: Fafchamps sbaglia al servizio. Italia-Belgio 14-7.
1° SET: buona difesa del Belgio, poi attacco in pipe vincente di Desmet. Italia-Belgio 13-7.
1° SET: attacco in diagonale da zona 4 del capitano del Belgio Deroo. Italia-Belgio 13-6.
1° SET: mani out di Michieletto! Italia-Belgio 13-5.
1° SET: muro di Gargiulo su Reggers! Ottima partenza degli azzurri. Italia-Belgio 12-5.
1° SET: termina fuori l'attacco in parallela da posto 2 di Reggers. Italia-Belgio 11-5.
1° SET: errore al servizio di Desmet. Punto azzurro. Italia-Belgio 10-5.
1° SET: termina in rete il servizio di Romanò. Italia-Belgio 9-5.
1° SET: ace di Romanò, aiutato anche dal nastro! Partenza perfetta degli azzurri. Italia-Belgio 9-4 e arriva un altro timeout del Belgio. Quinto punto consecutivi per gli uomini di De Giorgi.
1° SET: muro straordinario di Giannelli su Desmet! Italia-Belgio 8-4.
1° SET: Bottolo difende sul pallonetto di Desmet, poi trova le mani del muro! Altro punto per gli azzurri. Italia-Belgio 7-4. Arriva il timeout del Belgio chiamato da Zanini.
1° SET: salvataggio del Belgio sul servizio di Romanò, poi Desmet non trova la mani del muro. Italia-Belgio 6-4.
1° SET: fuori il servizio di Reggers. Italia-Belgio 5-4.
1° SET: scambio lunghissimo, l'Italia difende benissimo ma alla fine i Red Dragons chiudono il punto con il mani out di Desmet da posto 4. Italia-Belgio 4-4.
1° SET: primo tempo di Russo! Italia-Belgio 4-3.
1° SET: parallela di Reggers da posto 2. Di nuovo parità, 3-3.
1° SET: termina in rete l'attacco in parallela di Reggers. Azzurri avanti. Italia-Belgio 3-2.
1° SET: pipe di Bottolo che gioca sulla parte alta del muro! Parità, 2-2.
1° SET: primo tempo di Coolman. Italia-Belgio 1-2.
1° SET: invasione del Belgio. Parità, 1-1.
1° SET: primo tempo di Coolman. Italia-Belgio 0-1.
Si parte!
Inizia Italia-Belgio! Azzurri al servizio.
Il sestetto del Belgio
- Fafchamps
- D'Hulst
- Deroo
- Coolman
- Reggers
- Desmet
Lantsoght libero
Il sestetto dell'Italia
- Gargiulo
- Giannelli
- Michieletto
- Russo
- Romanò
- Bottolo
Balaso come libero
Inni nazionali!
Si parte con quello del Belgio, poi l'inno italiano.
Tutto pronto a Manila. A breve si parte con Italia-Belgio!
In semifinale una tra Turchia e Polonia
Chi vincerà tra Italia-Belgio affronterà in semifinale una tra Polonia-Turchia. Il match è in programma sempre quest'oggi ma alle ore 14.
Il quadro dei quarti di finale
- ITALIA-Belgio
- Turchia-Polonia
- Usa-Bulgaria
- Repubblica Ceca-Iran
L'Italia è campione in carica
Tre anni fa, nel Mondiale disputato in Slovenia e in Polonia, gli azzurri hanno vinto il 4° titolo della loro storia, il primo dopo 24 anni, battendo a Katowice i padroni di casa della Polonia 3-1. Di quella squadra i reduci sono 9: Giannelli, Sbertoli, Balaso, Michieletto, Romanò, Anzani, Galassi, Russo e Bottolo.
La Nazionale femminile al Quirinale
La pallavolo italiana, domenica 7 settembre, festeggiava il trionfo mondiale della Nazionale femminile, al termine di un'epica finale vinta 3-2 con la Turchia. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha così invitato le azzurre al Quirinale. L'incontro è stato fissato per il prossimo 8 ottobre.
Il secondo posto in VNL
L'estate azzurra è stata finora segnata dal secondo posto in Nations League, competizione in cui l'Italia non arrivava tra le prime quattro dal 2016, quando si chiamava ancora "World League". Dopo aver battuto Cuba ai quarti e Slovenia in semifinale, l'Italia è stata piegata dalla solita Polonia in finale.
I convocati di De Giorgi
L'infortunio di Daniele Lavia ha privato il CT di uno dei pilastri dei successi degli ultimi anni. Ha recuperato invece il centrale Roberto Russo, che ha saltato buona parte dell'ultima stagione e la VNL per un'ernia del disco.
Italvolley, i 14 convocati di De Giorgi per il MondialeVai al contenuto
De Giorgi: "Strategia importante, ma tutto passa dalla tecnica"
"Durante una partita è normale trovarsi in difficoltà — come contro l'Argentina, dove siamo partiti male nel primo set — ma la squadra ha mostrato la capacità di reagire e trovare continuità. Questo sarà fondamentale anche con il Belgio. Per quanto riguarda i singoli, loro hanno grandi interpreti come Reggers, che sta facendo un torneo di altissimo livello. Non è un giocatore che puoi limitare con una sola cosa, serve il muro, la difesa, un approccio collettivo. Ma attenzione, il Belgio non è solo lui: hanno centrali molto bravi, un palleggiatore di qualità e un gioco complessivamente efficace". Infine, da un punto di vista tattico il tecnico sottolinea: "Ci sono degli aspetti su cui lavoriamo, ma alla fine tutto passa attraverso la tecnica: puoi avere la strategia giusta, ma se non la esegui tecnicamente bene non funziona. L'attenzione è soprattutto su come facciamo le cose. Perché anche le situazioni che conosci bene, se non le esegui con precisione, non ti portano vantaggio. L'obiettivo è chiaro: migliorare rispetto alla gara precedente, essere più continui, più efficaci e più lucidi nei momenti chiave".
De Giorgi: "Dobbiamo migliorare nella continuità e nell'approccio"
"Per andare avanti in una manifestazione così bisogna crescere, farlo nella continuità, nell'approccio, nella qualità tecnica. L'obiettivo resta migliorare, non solo rispetto alla gara con il Belgio, ma in generale. Loro sono una squadra forte, stanno disputando un ottimo Mondiale e non hanno ancora perso. Contro di noi hanno giocato molto bene, quindi sappiamo che per batterli dovremo alzare il nostro livello. Serve umiltà perché ogni partita va riconquistata da capo, ma anche serenità perché stiamo facendo il nostro percorso".
De Giorgi: "Dobbiamo concentrarci su noi stessi"
"L'approccio giusto sarà pensare a questa partita non come a una rivincita. Sarà importante avere questo tipo di mentalità; quando si arriva a un quarto di finale non conta tanto se con quella squadra hai già perso o vinto nel girone, è una gara da dentro o fuori e ciò che hai fatto prima non cambia la natura della sfida. Vale per tutte le partite di questo livello. Abbiamo già affrontato il Belgio e quella partita ci ha sicuramente lasciato degli spunti, sia tecnici sia di atteggiamento e questi ci sono stati utili anche nelle gare successive. Ora però si riparte da zero, dobbiamo concentrarci su noi stessi, su quello che vogliamo fare in campo e su come attivare al meglio il nostro gioco, come abbiamo fatto finora".
Le parole di Bottolo
In vista della sfida contro il Belgio, queste le parole dello schiacciatore azzurro Mattia Bottolo: "Affrontiamo il Belgio, contro cui vogliamo prenderci la rivincita. Sapevamo che poteva essere un incrocio ed è bello avere questa opportunità. Per fortuna c'è capitata l'occasione - dice lo schiacciatore dell'Italvolley -. Ci presenteremo in campo per partire subito forte, nella partita del girone forse non ci aspettavamo un Belgio così solido e capace di esprimere questo livello di gioco in tutte le partite disputate. Contro di loro abbiamo impiegato un po' di tempo a trovare il giusto ritmo. Adesso li conosciamo meglio e sappiamo che avversari ci troveremo di fronte".
Di nuovo contro il Belgio
Quella tra Italia-Belgio non sarà la prima sfida all'interno di questo Mondiale. Le due nazionali si sono infatti affrontate nella fase a gironi, in cui a vincere (passando come prima della Pool F) è stato il Belgio al tie-break per 3-2. Una prestazione sottotono dell'Italia, che era comunque riuscita a recuperare da 2-0.
La vittoria contro l'Argentina
Gli azzurri sono reduci dalla vittoria contro l'Argentina agli ottavi di finale: netto 3-0 per la squadra di De Giorgi.
Segui la sfida, in programma per le 9.30, con il nostro liveblog.
È il giorno della sfida dei quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley. In campo l'Italia di De Giorgi contro il Belgio.