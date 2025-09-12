Esplora tutte le offerte Sky
Italia ai Mondiali di volley nelle Filippine: i giocatori convocati dal Ct De Giorgi

Il Ct Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 Azzurri con cui l'Italia scenderà in campo per i Mondiali di pallavolo nelle Filippine. Il tecnico ha ufficializzato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla 21esima edizione. La nazionale sfiderà Algeria, Belgio e Ucraina nella fase a gironi. Gli Azzurri esordiranno nel torneo domenica 14 settembre contro l'Algeria alle 15:30

LE PAROLE DEL CAPITANO SIMONE GIANNELLI

