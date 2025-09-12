Italia ai Mondiali di volley nelle Filippine: i giocatori convocati dal Ct De Giorgi
Il Ct Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 Azzurri con cui l'Italia scenderà in campo per i Mondiali di pallavolo nelle Filippine. Il tecnico ha ufficializzato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla 21esima edizione. La nazionale sfiderà Algeria, Belgio e Ucraina nella fase a gironi. Gli Azzurri esordiranno nel torneo domenica 14 settembre contro l'Algeria alle 15:30
- SIMONE GIANNELLI (capitano)
- RICCARDO SBERTOLI
- MATTIA BOTTOLO
- ALESSANDRO MICHIELETTO
- LUCA PORRO
- FRANCESCO SANI
- GIANLUCA GALASSI
- SIMONE ANZANI
- GIOVANNI GARGIULO
- ROBERTO RUSSO
- KAMIL RYCHLICKI
- YURI ROMANÒ
- FABIO BALASO
- DOMENICO PACE
- Italia-Algeria, 14 settembre alle 15:30 ora italiana
- Italia-Belgio, 16 settembre alle 15:30
- Italia-Ucraina, 18 settembre alle 15:30