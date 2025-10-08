Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accolgono le campionesse e i campioni del Mondo di volley al Quirinale e a Palazzo Chigi. Qui tutte le FOTO della giornata delle due Nazionali, vittoriose in Thailandia e nelle Filippine. Tutta la giornata è in diretta su Sky Sport 24 sul liveblog di skysport.it

LA GIORNATA LIVE