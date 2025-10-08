Mattarella accoglie l'Italvolley femminile e maschile al Quirinale. Poi azzurri da Meloni
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accolgono le campionesse e i campioni del Mondo di volley al Quirinale e a Palazzo Chigi. Qui tutte le FOTO della giornata delle due Nazionali, vittoriose in Thailandia e nelle Filippine. Tutta la giornata è in diretta su Sky Sport 24 sul liveblog di skysport.it
- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale le nazionali di pallavolo femminile maschile vincitrici dei rispettivi Campionati del Mondo.
- Nel corso dell'incontro sono intervenuti il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, l'allenatore della Nazionale italiana femminile, Julio Velasco, l'allenatore della Nazionale italiana maschile, Ferdinando De Giorgi, il Capitano della squadra femminile, Anna Danesi, e il Vice Capitano della squadra maschile, Simone Anzani.
- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inzia il suo discorso rivolgendosi agli allenatori delle due Nazionali, Velasco e De Giorgi: "Complimenti per come avete preparato le squadre, anche fuori dal campo. Quello che mi ha colpito vedendovi, era la serenità che eravate in grado di trasmettere durante i timeout, anche nei momenti più difficili".
- In riferiemento al percoso si Mondiali della Nazionale femminile, il Presidente della Repubblica ha affermato: "Sembrava un percorso netto, invece semifinale e finale sono state sofferte per il livello delle avversarie. In quel momento avete dovuto spendere molte energie dal punto di vista fisico e mentale".
- Sui ragazzi, invece, aggiunge: "Fortunatamente vi ho seguito dai quarti e mi sono perso la sconfitta col Belgio. Complimenti per come vi siete ripresi, in finale nel terzo set con la Bulgaria mi è sembrato che volevate rendere la finale meno scontata... "
- Le ultime parole del presidente della Repubblica alla fine dell'incontro: "Avete sottolineato l'importanza degli sforzi e dei sacrifici. Non siete ricompensati solo dalle vittorie, ma anche dal messaggio che trasmettete a bambini e bambine, come dimostrano i tanti nuovi iscritti. Sono d'accordo con Velasco quando dice che non bisogna sottovalutare i giovani di oggi, stanno crescendo nuove generazioni entusiaste".
- Infine, una risposta sorridente anche a Ferdinando De Giorgi: "Lei vuole rivedermi, e anche io lo voglio. Vi aspetto presto".
- "La federazione pallavolo ha compiuto una impresa straordinaria: oggi abbiamo qui per lei e per il Paese le sorelle e i fratelli d'Italia", ha affermato Buonfiglio, rivolgendosi al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. "Per l'Italia è una cosa mai successa, l'ultima volta era stata 65 anni fa. Siete un modello per tutto il mondo sportivo italiano - ha poi detto rivolgendosi al presidente Fipav, Manfredi - Complimenti alla federazione. la pallavolo è produttrice di esempi e comportamenti, ma anche un modello da studiare".
- Il presidente del Coni ha poi ringraziato Mattarella: "Caro presidente, non possiamo che dirle grazie per l'attenzione e l'affetto. La consideriamo uno di noi, uno che sta in panchina ma che fa sempre il tifo per noi. Faremo in modo che inno d'Italia continui anche d'inverno all'appuntamento piu importante, Milano Cortina. Viva l'italia, viva lo sport".