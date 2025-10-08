Esplora tutte le offerte Sky
Mattarella accoglie l'Italvolley femminile e maschile al Quirinale. Poi azzurri da Meloni

Volley fotogallery
14 foto

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accolgono le campionesse e i campioni del Mondo di volley al Quirinale e a Palazzo Chigi. Qui tutte le FOTO della giornata delle due Nazionali, vittoriose in Thailandia e nelle Filippine. Tutta la giornata è in diretta su Sky Sport 24 sul liveblog di skysport.it

LA GIORNATA LIVE

Mattarella e l'Italvolley al Quirinale: le FOTO

Volley

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,...

14 foto

Italvolley campione, tutte le reazioni sui social

Volley

Il mondo istituzionale e quello dello sport celebrano l'Italvolley, campione del mondo per la...

15 foto

Mondiali volley, l'albo d'oro: Italia a quota 5

Italia campione

L'Italia è campione del mondo dopo la vittoria contro la Bulgaria per 3-1 in finale. Per gli...

9 foto

Italvolley, i convocati di De Giorgi al Mondiale

Volley

Il Ct Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 Azzurri con cui l'Italia scenderà in campo...

16 foto

Velasco nella storia: campione olimpico e mondiale

la carriera

L'argentino sempre più nella storia dello sport e della pallavolo: con la vittoria del titolo a...

15 foto

    Mattarella alle Nazionali: "Vi aspetto ancora"

    live Volley

    Le campionesse e i campioni del mondo al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio...

    EuroVolley, i Pool per Italia femminile e maschile

    Volley

    Sono stati sorteggiati i gironi dell'Italia femminile e maschile ai prossimi Europei del 2026....

    Paola Egonu incontra Lautaro ad Appiano Gentile

    Volley

    Ad Appiano Gentile, Lautaro Martinez ha accolto Paola Egonu, campionessa mondiale di volley e...