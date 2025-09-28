Esplora tutte le offerte Sky
Italvolley campione, le reazioni del mondo istituzionale e dello sport

Volley fotogallery
14 foto

Il mondo istituzionale e quello dello sport celebrano l'Italvolley, campione del mondo per la seconda volta consecutiva dopo la vittoria contro la Bulgaria per 3-1. Dall'invito al Quirinale del Presidente della Repubblica Mattarella al messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Qui tutte le reazioni

ITALIA CAMPIONE DEL MONDO

Italvolley campione, tutte le reazioni sui social

Volley

14 foto

Mondiali volley, l'albo d'oro: Italia a quota 5

Italia campione

L'Italia è campione del mondo dopo la vittoria contro la Bulgaria per 3-1 in finale. Per gli...

9 foto

Italvolley, i convocati di De Giorgi al Mondiale

Volley

Il Ct Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 Azzurri con cui l'Italia scenderà in campo...

16 foto

Velasco nella storia: campione olimpico e mondiale

la carriera

L'argentino sempre più nella storia dello sport e della pallavolo: con la vittoria del titolo a...

15 foto

Volley, l'albo d'oro della CEV Champions League

Volley

Dopo la vittoria dello scorso anno di Trento, Perugia ha ottenuto il 1° successo della sua storia...

16 foto

    De Giorgi: "Questi ragazzi sono speciali"

    italvolley

    Le parole del ct dell'Italia dopo la vittoria del secondo Mondiale consecutivo: "È stata...

    Mattarella: "Vi aspetto al Quirinale l'8 ottobre"

    Volley

    Dopo la vittoria del Mondiale in finale contro la Bulgaria, la nazionale maschile di volley sarà...

    Italia campione del mondo! Bulgaria ko 3-1

    mondiali volley

    L'Italia è campione del mondo! Gli azzurri di De Giorgi battono 3-1 la Bulgaria al termine di una...