Il mondo istituzionale e quello dello sport celebrano l'Italvolley, campione del mondo per la seconda volta consecutiva dopo la vittoria contro la Bulgaria per 3-1. Dall'invito al Quirinale del Presidente della Repubblica Mattarella al messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Qui tutte le reazioni
- "Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi".
- "Dopo lo straordinario successo della Nazionale femminile, anche gli Azzurri della pallavolo conquistano l’oro ai Mondiali, per la seconda volta consecutiva. Siete l'orgoglio di un'Italia che vince!".
- "I meravigliosi Azzurri del maestro Ferdinando De Giorgi raggiungono le nostre ragazze sul tetto mondiale. Una gioia travolgente per un’impresa sembrata facile, ma nello sport nulla è facile e questa vittoria è il frutto di impegno, tenacia, determinazione, sacrifici, talento, competenze, passione e spirito di squadra. Che grande Esempio !! L’Italia al centro del mondo, grazie!!".
- "Che vittoria leggendaria! È un orgoglio celebrare anche l'oro iridato della Nazionale maschile di pallavolo, subito dopo quello conquistato dalla rappresentativa femminile del ct Velasco. Il suggello di un momento unico e magico: per la prima volta due squadre tricolori di una disciplina salgono sul tetto del mondo nello stesso anno. Complimenti ai nostri atleti, allo staff tecnico guidato da Ferdinando Giorgi e a tutta la Federazione, emblema dell'eccellenza sportiva italiana nel firmamento internazionale".
- "Ops, l'abbiamo fatto di nuovo... CAMPIONI DEL MONDO! L'Italia riscrive la storia, superata in finale la Bulgaria! Grazie azzurri per aver portato l'Italia sul tetto del mondo. Ancora una volta".
- "Questa è una giornata che entra di diritto nella leggenda dello sport italiano e della pallavolo mondiale. Per la prima volta nella storia, l’Italia del volley conquista nello stesso anno entrambi i titoli iridati. I miei complimenti più sentiti vanno a questi straordinari ragazzi, al ct De Giorgi e a tutto lo staff. Hanno dimostrato che il lavoro quotidiano e l'attaccamento alla maglia azzurra possono portare a risultati che sembravano irraggiungibili".
- "Fantastici".
- "Immensi, complimenti".
- "Devastanti".
- "Campioni del mondo".
- "Mvp e cuore nerazzurro per Alessandro Michieletto".
- "Due su due. Entrambe le nostre Nazionali di pallavolo sono Oro Mondiale. Impresa riuscita solo all’Unione Sovietica nel 1952 e nel 1960. SIAMO NELLA GOLDEN ERA".